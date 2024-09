Voici la chanson sur laquelle chaque couple dansera lors de la première de la saison 33 de « DWTS »

Il est temps de monter sur la piste de danse car la saison 33 de « Dancing with the Stars » est enfin là.

La nouvelle saison de la série de télé-réalité de longue date d’ABC sera diffusée pour la première fois ce soir, le 17 septembre, et comprendra des routines basées sur certains des plus grands succès d’aujourd’hui et des airs mémorables d’antan.

Après un numéro d’ouverture chorégraphié par Jamal Sims et mis en musique par « Set My Heart on Fire (I’m Alive x And the Beat Goes On) » de Majestic, The Jammin Kid et Céline Dion, les célébrités et leurs pros se produiront ensuite pour la première fois ensemble.

Danse avec les stars. Disney

Les co-animateurs Alfonso Ribeiro et Julianne Hough sont de retour pour diriger l’émission et les performances seront jugées par Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough.

Voici une liste complète de la chanson sur laquelle chaque couple dansera – et du style de danse qu’ils aborderont – lors de la première :

Danny Amendola et Witney Carson – un tango sur « A Bar Song (Tipsy) » [Remix] » par Shaboozey et David Guetta

Anna Delvey et Ezra Sosa – un Cha Cha sur « Espresso » de Sabrina Carpenter

Joey Graziadei et Jenna Johnson – un Cha Cha sur « Dance In The Country » de Tyler Hubbard

Dwight Howard et Daniella Karagach – une salsa sur « This Is How We Do It » de Montell Jordan

Chandler Kinney et Brandon Armstrong – un tango sur « HOT TO GO! » de Chappell Roan

Ilona Maher et Alan Bersten – un Cha Cha Cha sur « Man! I Feel Like A Woman! » de Shania Twain

Brooks Nader et Gleb Savchenko – un tango sur « Piece of Me » de Britney Spears

Stephen Nedoroscik et Rylee Arnold – un Jive sur « Don’t Stop Me Now » de Queen

Phaedra Parks et Val Chmerkovskiy – un Cha Cha sur « I’m Every Woman » de Whitney Houston

Eric Roberts et Britt Stewart – un Cha Cha sur « Old Time Rock and Roll » de Bob Seger

Tori Spelling et Pasha Pashkov – un foxtrot sur « Trustfall » de P!nk

Jenn Tran et Sasha Farber – un Cha Cha sur « Flowers » de Miley Cyrus

Reginald VelJohnson et Emma Slater – une salsa sur « Motownphilly » de Boyz II Men

La saison 33 de « Dancing with the Stars » sera diffusée pour la première fois le mardi 17 septembre à 20 heures HE sur ABC et Disney+, avec des épisodes diffusés sur Hulu le lendemain.

Disney est la société mère de Hulu, ABC News et « Good Morning America ».