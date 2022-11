Voici la brillante réponse qui lui a permis de remporter la couronne de Miss Monde 1994

Aishwarya Rai Bachchan, l’une des plus belles actrices du cinéma indien, fête ses 49 ans le mardi 1er novembre. Elle a impressionné le public avec ses performances étonnantes au fil des ans dans des films tels que Hum Dil De Chuke Sanam, Taal, Jodhaa Akbar, Guru, Ae Dil Hai Mushkil, et plus récemment dans le blockbuster Ponniyin Selvan 1 de Mani Ratnam.

Avant de faire ses débuts d’actrice avec Iruvar de Ratnam en 1997, Aishwarya était un mannequin à succès qui a rendu la nation fière en remportant le titre de Miss Monde 1994 en Afrique du Sud, devenant la deuxième dame indienne à être couronnée reine de beauté après 28 ans depuis Reita Faria. est devenue la première femme indienne à devenir Miss Monde en 1966.

Aujourd’hui, lors de la journée spéciale d’Aishwarya, nous jetons un coup d’œil à sa brillante réponse qui lui a assuré la victoire lors de la 44e édition du concours de beauté. Lors du concours qui s’est tenu le 19 novembre 1994, on lui a demandé: “Quelles qualités devrait incarner Miss Monde 1994?”.

L’actrice de Dhoom 2 a répondu : “Les Miss Mondes que nous avons eues jusqu’à présent sont la preuve suffisante qu’elles ont eu de la compassion, de la compassion pour les défavorisés, pas seulement pour les personnes qui ont un statut et une stature, qui peuvent regarder au-delà des barrières qui l’homme s’est fixé une nationalité, une couleur. Nous devons regarder au-delà de cela, et cela fera une vraie Miss Monde, une vraie personne, une vraie personne.





Lors de la 64e édition de Miss Monde à Londres en 2014, vingt ans après sa glorieuse victoire, la Bachchan Bahu a reçu le Lifetime Beauty with a Purpose Award pour ses œuvres humanitaires car l’actrice a été le visage de plusieurs campagnes caritatives organisées à travers le monde.

Après Aishwarya, quatre autres femmes indiennes ont été couronnées Miss Monde, à savoir Diana Hayden en 1997, Yukta Mookhey en 1999, Priyanka Chopra en 2000 et Manushi Chhillar en 2017.