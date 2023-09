Voici jusqu’où nous pensons que ça va

Avec des actions Salesforce (CRM) en hausse de 68 % cette année, dont une hausse de 3 % jeudi après un autre excellent rapport sur les bénéfices, cela peut sembler le bon moment pour prendre des bénéfices. Mais nous ne pensons pas que l’incroyable parcours de l’éditeur de logiciels cloud soit terminé – même pas proche. L’amélioration de la rentabilité, démontrée à nouveau dans les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024 publiés mercredi soir, est à l’origine des gains de jeudi. En fait, les marges opérationnelles ajustées de Salesforce ont dépassé les estimations de Wall Street pour le troisième trimestre consécutif, une nouvelle preuve que l’entreprise dirigée par Marc Benioff peut continuer à augmenter ses bénéfices tout en se développant à grande échelle. Nous constatons que cette approche fait grimper les actions beaucoup plus haut à partir d’ici. En fait, Jim Cramer affirme que le titre devrait retrouver ses anciens sommets au-dessus de 300 $ par action atteints il y a près de deux ans – près de 40 % au-dessus du niveau où il se négocie jeudi. « Ce trimestre place Salesforce dans une catégorie à part et n’est pas assez apprécié à ces prix », déclare Jim. « Même si le titre s’est redressé, il mérite d’aller beaucoup plus haut car [Benioff is] toujours pas satisfait des chiffres actuels. » CRM YTD a grimpé la performance boursière de Salesforce depuis le début de l’année. Les chiffres de marge actuels sont assez impressionnants compte tenu de la situation de Salesforce il y a un an. À l’automne, un essaim d’investisseurs activistes – à commencer par Starboard Value’s Jeff Smith — a commencé à faire pression pour des améliorations au sein de l’entreprise. Lorsque Starboard a révélé sa participation dans l’entreprise en octobre, Smith a réprimandé le « mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne » de Salesforce par rapport à ses frères en matière de logiciels d’entreprise. C’est probablement la raison pour laquelle l’action Salesforce s’est négociée à une valorisation « bien en dessous » de ses pairs, affirmait Smith à l’époque. Il a centré cette conviction sur un concept d’investissement logiciel appelé « Règle des 40. » L’idée de base est qu’idéalement, le taux de croissance des revenus et la marge opérationnelle d’une entreprise, une fois additionnés, devraient total d’au moins 40 %. Dans sa présentation d’octobre sur Salesforce, Starboard a déclaré que la participation du Club s’était enregistrée à 37,4 %, tandis qu’un groupe de sept pairs – dont ServiceNow (NOW), Adobe (ADBE) et Workday (WDAY) – avait une moyenne de 49,4%. Cela représente une différence de 12 points de pourcentage. Les efforts de réinvention de Salesforce ont réduit l’écart de la règle 40 à environ 9 points de pourcentage, a constaté le Club jeudi, sur la base de notre analyse des résultats financiers. Au cours des deux derniers trimestres, le taux de croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle ajustée de Salesforce s’est élevé à 41 %, contre 50,1 % en moyenne pour ses pairs. Pour le contexte, voici la liste complète des pairs de Salesforce incluse dans la présentation de Starboard : Club détenant le segment de productivité et de processus métier de Microsoft (MSFT), Adobe, Club détenant Oracle (ORCL), Intuit (INTU), ServiceNow, Workday et SAP (SAP) . Pour chaque entreprise (ou unité commerciale), à ​​l’exception d’Intuit, notre analyse s’est concentrée sur les taux de croissance des revenus d’une année sur l’autre et la marge opérationnelle ajustée dans leurs deux rapports trimestriels les plus récents. Cela nous a permis d’évaluer la version la plus rentable de Salesforce par rapport aux performances récentes de ses concurrents. Pour Intuit, nous avons utilisé les données des deux derniers exercices de la société, car la société mère de TurboTax présente une saisonnalité extrême dans ses résultats trimestriels, en raison d’une augmentation massive des revenus et des bénéfices au cours de la période de trois mois incluant la date limite de déclaration de revenus aux États-Unis. L’utilisation de chiffres pour l’année complète nous a permis d’atténuer cette saisonnalité et d’examiner plus complètement la combinaison de rentabilité et de croissance d’Intuit. Salesforce a fait des progrès significatifs en matière de rentabilité grâce à sa propre discipline en matière de coûts, qui comprenait des suppressions d’emplois importantes. Au cours des deux derniers trimestres, la marge opérationnelle ajustée de la société a été en moyenne de 29,6 %, contre 20,4 % inclus dans l’analyse de Starboard. Cependant, la croissance du chiffre d’affaires de Salesforce est mise sous pression. Une situation macroéconomique défavorable a conduit les clients à se serrer la ceinture en matière de dépenses informatiques, entraînant une croissance des ventes de 11,35 % au cours des deux derniers trimestres. C’est en baisse par rapport à la croissance des ventes de 17 % par rapport à octobre. « Vous bénéficiez d’un avantage économique, [and] « Vous obtiendrez des ventes beaucoup plus élevées et un effet de levier énorme étant donné le contrôle des dépenses », déclare Jim. De plus, les nouveaux outils d’intelligence artificielle générative de Salesforce devraient aider à réaccélérer la croissance des ventes, a-t-il noté. Lorsque la croissance des revenus de Salesforce reprendra, combinée au potentiel de de nouvelles améliorations de la rentabilité – cela devrait rapprocher son score de la Règle de 40 du niveau de 50 % où se trouvaient ses pairs. Si cela se produit, la décote de valorisation significative entre Salesforce et ses rivaux logiciels mérite de se réduire, se traduisant par une nouvelle hausse des actions CRM. retour vers son ancien sommet. Malgré le rallye du CRM jusqu’à présent cette année, il est toujours en baisse d’environ 28 % par rapport au sommet de novembre 2021. Récit de la bande de valorisation Notre analyse de jeudi montre que Salesforce se négocie toujours à rabais par rapport au groupe des sept, sur la base sur les deux méthodologies d’évaluation utilisées par Starboard en octobre : valeur d’entreprise par rapport aux ventes et prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles (FCF). Après normalisation pour leurs différents scores de la règle 40, nous avons constaté que Salesforce se négocie avec une remise d’environ 20 % sur une entreprise. valeur/vente par rapport au multiple moyen de ses pairs pairs. Sur la base du cours/FCF, l’action se négocie avec une décote d’environ 4 % par rapport à la moyenne du groupe rival. Pour illustrer comment un écart de valorisation ajusté de la règle 40 pourrait se traduire par une hausse du cours de l’action, imaginez un instant si Salesforce se négociait à un multiple EV/ventes conforme à celui de ses sept pairs, ajusté de manière appropriée pour sa règle inférieure à la moyenne. de 40 résultat. Notre analyse montre que le titre devrait s’échanger plus près de 290 $ par action. En étendant la même logique au multiple cours/FCF de son homologue, le résultat est 240 $ par action. Un objectif de cours moyen combiné de ces deux méthodologies d’évaluation serait d’environ 265 $ par action. Il est important de noter que cet objectif de 265 $ est strictement le résultat de l’application de la valorisation moyenne actuelle des pairs à la combinaison croissance/bénéfice actuelle de Salesforce. À mesure que la croissance et la rentabilité s’améliorent – ​​et nous nous attendons à ce que ce soit le cas –, des gains encore plus importants devraient être réalisés, car nous appliquerions un multiple plus conforme à la moyenne du groupe de référence pour obtenir un score plus élevé selon la règle de 40. En d’autres termes, un multiple EV/S plus élevé sur un nombre de ventes plus élevé ou un multiple P/FCF plus élevé sur un nombre FCF plus élevé. Pour avoir une idée de combien le prix pourrait augmenter si notre thèse se concrétisait et que la direction comblait effectivement l’écart de la règle de 40, considérons que si nous devions prendre les multiples de valorisation moyens actuels des pairs et les appliquer actuellement au CRM, vous obtenez un objectif de prix mixte d’environ 322,75 $. Ce serait un nouveau record absolu. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Marc Benioff, co-fondateur et PDG de Salesforce.com Inc., prend la parole lors de la conférence technologique mondiale WSJDLive à Laguna Beach, Californie, États-Unis, le mercredi 26 octobre 2016. La conférence rassemble un groupe inégalé de dirigeants PDG, fondateurs, pionniers, investisseurs et sommités pour explorer les opportunités technologiques émergentes dans le monde. Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images