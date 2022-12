Voici Joe Milton qui lance une orange de 100 mètres parce que c’est la saison des bols

Demandez juste ce qui reste de cette pauvre orange, quelle est la force du bras droit de Joe Milton pour le Tennessee.

Avec la carrière de Hendon Hooker dans le Tennessee dans les livres, c’est The Joe Milton Show… du moins pendant l’Orange Bowl.

L’ancien quart-arrière du Michigan aura une opportunité fantastique de montrer à tout le monde et à leur frère ce qu’il a dans le match à six bols du Nouvel An des Vols contre le champion de l’ACC Clemson Tigers. Avec l’ancien DJ de départ de Clemson Uiagalelei dans le portail de transfert, ce sera Milton contre le vrai recrue Cade Klubnik pour tous les marbres des oranges. Le jus en vaudra-t-il la peine, cependant?

Quoi qu’il en soit, voici Milton qui lance une orange à environ 100 mètres, eh bien, parce que c’est la saison des bols, bébé !

Orange, content de voir Joe Milton quarterback Tennessee pas dans le Citrus Bowl ?

Alors que l’entraîneur-chef du ballon, Steve Spurrier, nous a dit un jour que vous ne pouvez pas épeler Citrus sans UT, et si je vous disais que rien ne rime avec orange ? Alors que vous réfléchissez à tous les mots que vous connaissez dans le dictionnaire anglais, orange, vous êtes content que ce soit sur le point d’être l’Orange Bowl le plus orange de tous les temps ? ! De Clemson à Rocky Top en passant par Miami, ça va être plus orange que The Home Depot !

Même si ce n’est pas le bol que Clemson et Tennessee visaient en début de saison, quelle opportunité pour Klubnik et Milton de se préparer pour l’année prochaine ! Klubnik devrait être le partant incontesté de Clemson, tandis que Milton pourrait avoir ce qu’il faut pour tenir à distance le recrue cinq étoiles Nico Iamaleava. Pour l’instant, c’est l’équipe Vols de Milton qu’il dirige.

En fin de compte, la façon dont ces deux quarts jouent dans le match du bol le week-end prochain nous donnera tant d’histoires hors saison à disséquer en profondeur. Si l’un de ces gars sort, cela ne fait aucun doute, Clemson et / ou le Tennessee participeront certainement aux éliminatoires de football universitaire l’année prochaine. Et sinon, eh bien, au moins nous avons pu voir Milton lancer une orange à environ 100 mètres avant.

Le talent a toujours été là avec Milton, mais il a toujours été question de tout mettre ensemble.

