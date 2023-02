La priorité de Washington est de contenir la Russie et la façon dont les combats se terminent pour Kiev est un accessoire à l’objectif principal

Il semble maintenant que les États-Unis ne soient même pas du tout intéressés à soutenir une résolution pacifique du conflit ukrainien, préférant voir la campagne militaire se poursuivre. Dans l’ensemble, la planification stratégique à Washington accorde peu d’importance aux paramètres de sortie de crise : l’Ukraine restera-t-elle à l’intérieur de ses frontières actuelles, perdra-t-elle ses territoires ou disparaîtra-t-elle complètement ?

Malgré les pertes croissantes et la destruction de l’armée ukrainienne, l’appétit pour l’action militaire n’a pas diminué, ni à Kiev ni à Washington. De nombreux experts internationaux identifient à juste titre les États-Unis comme l’acteur clé d’une vaste coalition prônant la poursuite des hostilités en Ukraine. En moins d’un an de crise, Kiev a épuisé ses propres moyens militaires et les moyens de les remplacer, et est totalement dépendante de l’aide extérieure.

Bien que les États-Unis prennent l’initiative de coordonner et d’élaborer des stratégies de soutien de l’Occident, il serait faux d’assimiler les intérêts ukrainiens et américains. Tout en continuant de faire semblant de répondre aux demandes politiques de Kiev, Washington évalue soigneusement le bon moment pour entamer des négociations. La nécessité d’efforts diplomatiques pour résoudre le conflit a été de plus en plus soulignée par les chefs militaires américains, notamment le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley. L’idée continue de circuler dans la presse britannique que la tactique américaine consiste à aggraver le conflit pour ensuite le désamorcer : faire pression sur la Russie avec une vague de livraisons massives de matériel militaire et placer Kiev dans une position de négociation plus favorable. position.















Cependant, on ne peut ignorer que la poursuite de la crise militaire en Ukraine est conforme aux intérêts militaires et politiques des États-Unis. Au total, huit arguments suggèrent que les Américains ont l’intention de prolonger ce conflit.

D’abord, il y a l’affaiblissement relatif de la Russie, qui a dû consacrer des ressources considérables à l’élimination de la menace militaire de l’Ukraine, ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs politiques d’assurer un statut égal dans l’architecture de sécurité européenne de l’après-guerre froide. Le récit des médias occidentaux selon lequel la Russie est au bord de la défaite, bien que loin de la réalité, donne l’impression que tout ce dont l’Occident a besoin pour le faire est d’adopter une attitude attentiste. L’absence de victoires militaires russes décisives donne l’impression que l’Ukraine est en train de gagner.

Deuxième, les États-Unis ont tout intérêt à rompre la coopération énergétique UE-Russie. Cela s’est développé sur plusieurs décennies, à commencer par la guerre froide. Le sabotage des pipelines Nord Stream, apparemment mené avec l’aide d’un autre État de l’OTAN, a été l’aboutissement d’une stratégie américaine à long terme visant à démanteler les liens étendus entre Moscou et les principales économies d’Europe occidentale. Les Américains veulent détourner la consommation d’énergie européenne de la Russie et créer un environnement plus difficile pour l’industrie européenne au sens large, de sorte que les produits américains soient confrontés à moins de concurrence, renforçant ainsi leur propre position.















Troisième, les États-Unis veulent éliminer toute impulsion à l’autonomie stratégique entre les États de l’UE. La crise ukrainienne en offre une occasion en or, car les États-Unis et leurs alliés en Europe de l’Est ont réussi à créer un moment de panique morale dans l’espace de l’information, empêchant toute réflexion sur les causes et les conséquences de la crise. Des décisions stratégiques sur les transferts d’armes sont prises sous la pression des médias et d’une partie radicalisée de l’opinion, sans aucune analyse des conséquences. Les dirigeants et les élites qui auraient pu réfléchir avec détachement et sobriété aux conséquences du glissement des relations UE-Russie vers une crise profonde, sont désormais en infériorité numérique et essentiellement sans voix.

Quatrième, les États-Unis ne veulent pas voir la défaite de l’Ukraine, dans laquelle beaucoup de capitaux financiers, politiques et symboliques ont été investis au cours de l’année écoulée. Aux yeux de l’Occident, l’Ukraine est son « champion ». Le vieux récit de la civilisation européenne en lutte contre l’Orient barbare, remontant à l’époque de la Grèce antique et de sa confrontation avec les hordes perses, se joue ici. La défaite de l’Ukraine serait une défaite symbolique sensible pour l’Occident et laisserait une “blessure ouverte” dans l’esprit de nombreux intellectuels.

Cinquième, les États-Unis n’ont pas reculé devant l’impératif idéologique de défendre ce qu’ils interprètent comme la “liberté”. Dans la situation autour de l’Ukraine, il y a une présentation manichéenne de la lutte pour “la liberté contre la non-liberté”. Washington voit également cet impératif idéologique se manifester dans la situation intérieure en Ukraine, ce qui bien sûr n’est possible que si vous regardez les processus politiques à Kiev “à travers vos doigts”. En jouant avec ce récit, le gouvernement de Vladimir Zelensky cherche à se présenter à l’Occident dans de telles catégories idéologiques.















Le sixième L’objectif américain est d’encourager l’Europe occidentale à se remilitariser. Washington est conscient qu’une compétition militaire prolongée n’est pas possible en utilisant les seules forces américaines. De plus, les États-Unis sont conscients de la menace croissante de la Chine et réalisent que leurs ressources seront bientôt détournées vers une confrontation dans le Pacifique. Sur le théâtre européen, Washington cherche donc des moyens de renforcer le complexe militaro-industriel de l’UE afin que les budgets de la défense nationale puissent être portés à au moins 2 % du PIB.

Septième, les États-Unis cherchent à consolider leurs alliés européens autour d’une plate-forme de lutte contre leurs adversaires “montants” tels que la Russie, la Chine et l’Iran. Ici, les États-Unis essaient de faire preuve d’ingéniosité dans la constitution de coalitions prêtes à produire et à vendre des armes coûteuses et de haute technologie.

Huitième, les États-Unis poursuivent également leur propre réindustrialisation via l’Ukraine. L’expansion du complexe militaro-industriel est considérée comme un objectif important pour l’Amérique. Après la guerre froide, il a été réorienté pour produire un nombre limité de produits de haute technologie, alors que la guerre conventionnelle moderne nécessite la production à grande échelle de systèmes génériques d’artillerie, de chars et d’avions relativement peu coûteux.

Tout cela rend les États-Unis extrêmement peu intéressés à travailler pour une solution pacifique au conflit à court terme. Les Américains estiment que le temps joue en leur faveur et que les huit objectifs énumérés ci-dessus seront atteints. Cela rend leur stratégie plutôt flexible et démontre que leur priorité est de contenir la Russie plutôt que d’assurer la sécurité et la prospérité futures de l’Ukraine.