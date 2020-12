Geeta Phogat, la sœur aînée des sportives de Phogat, fête aujourd’hui ses 32 ans. Son histoire inspirante a été représentée sur le grand écran à travers le film à succès Dangal où l’acteur Fatima Sana Shaikh a joué son personnage à l’écran.

Le film de 2016 a inspiré de nombreuses femmes et a présenté les épreuves et les tribulations que les sœurs Phogat ont dû traverser pour atteindre le nom et la renommée de l’industrie du sport de compétition. Originaires de la campagne de l’Haryana, les sœurs Phogat ont brisé de nombreux stéréotypes sociaux. Vous trouverez peut-être l’histoire réelle de Geeta Phogat bien plus inspirante que le film Dangal lui-même.

De l’élévation du nom de la lutte indienne aux Jeux du Commonwealth aux Jeux olympiques et à d’autres plates-formes internationales, Geeta a ouvert la voie aux lutteuses en Inde. Laissez-nous vous dire comment.

Fille de Mahavir Phogat, Geeta a dû faire face à de nombreux obstacles en grandissant. L’idée de se lancer dans la lutte, perçue comme un jeu dominé par les hommes, a rendu son voyage encore plus exaltant. Geeta et sa sœur Babita, grâce à leur résilience et au soutien de leur famille, se sont lancées dans la lutte dans un pays où le féticide féminin et l’infanticide étaient endémiques.

Geeta a continué à représenter l’Inde et a remporté la médaille d’or au Championnat de lutte du Commonwealth 2009 en lutte libre.

L’année prochaine a été encore plus épanouissante car elle est devenue la première femme indienne à ramener la médaille d’or de la lutte aux Jeux du Commonwealth. Aux Jeux olympiques d’été de 2012, Geeta a ajouté une autre médaille d’or à sa collection. Aux Championnats d’Asie de Lutte 2015, Geeta a perdu un match contre Lazareva de l’Ukraine lors du repêchage, mais elle a réussi à décrocher la médaille de bronze.

Après deux ans de retour dans un tournoi international et j’ai remporté la médaille d’or au championnat du Commonwealth ‍♀️ 2017, je suis très reconnaissant à vous tous pour vos bénédictions et vos souhaits pic.twitter.com/3DhYeK7H80 – geeta phogat (@geeta_phogat) 17 décembre 2017

Cependant, la joueuse résiliente a fait un retour avec le championnat de lutte du Commonwealth de 2017 où elle a enregistré sa victoire avec une médaille d’or à nouveau. Geeta est une inspiration pour toutes les femmes qui luttent contre les stéréotypes sociaux et ouvrent la voie à leurs rêves de toute façon.

Joyeux anniversaire à Geeta Phogat!