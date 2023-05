Voici exactement ce qu’il faut dire dans votre e-mail d’absence du bureau

Vos collègues vous envoient-ils des e-mails avec des demandes ponctuelles, même lorsque vous êtes en vacances ?

Si tel est le cas, vous écrivez peut-être mal votre e-mail d’absence du bureau, déclare Brandon Smith, thérapeute et coach de carrière connu sous le nom de The Workplace Therapist.

Des messages génériques comme « Je serai OOO jusqu’à [insert date] avec un accès limité au courrier électronique » peut être facile à ignorer.

« Quand je vois ça, je suppose qu’ils sont chez eux et qu’ils ont pris une journée pour nettoyer leur appartement », dit Smith.

Au lieu de cela, incluez un détail personnel. Cela peut définir une limite plus forte et vous aider à susciter plus de culpabilité chez quiconque ose la franchir.