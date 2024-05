Voici encore une autre raison de rester au top de vos rappels de vaccin COVID : ScienceAlert

Si les effets ne s’estompent pas trop rapidement, de nouvelles données suggèrent que des vaccinations régulières contre le COVID-19 pourraient renforcer notre système immunitaire contre les futurs variants et même contre les virus associés. C’est au-dessus du protection éprouvée ils protègent déjà contre les infections actuelles.

Alors que des milliers de personnes sont toujours hospitalisées chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux à lutter contre le long COVIDet de nouvelles variantes continuant d’apparaître rapidement, c’est une nouvelle pleine d’espoir.

« Ces données suggèrent que si ces anticorps à réaction croisée ne diminuent pas rapidement – ​​nous aurions besoin de suivre leurs niveaux au fil du temps pour en être sûr – ils pourraient conférer une protection partielle, voire substantielle, contre une pandémie causée par un coronavirus associé. » explique Michael Diamond, immunologiste à l’Université de Washington.

D’autres vaccins, comme ceux contre la grippe, sont pas nécessairement rendu plus efficace par des injections de rappel. Les premières vaccinations incitent notre système immunitaire à créer des anticorps pour reconnaître et combattre un virus invasif. Les détails de l’anticorps sont portés par cellules immunitaires à mémoirequi permettent de surveiller et de tirer la sonnette d’alarme si le virus réapparaît, produisant rapidement davantage d’anticorps spécifiques pour se défendre contre lui.

Lorsqu’il s’agit de grippe, ces cellules font si bien leur travail qu’elles submergent nos tentatives d’introduire des anticorps mis à jour par le biais de vaccinations ultérieures. Ceci est problématique car cela laisse peu de chance à notre corps de stocker les détails des anticorps les plus mis à jour dans les cellules B mémoire, affaiblissant ainsi notre réponse aux futures variantes virales.

Certains craignaient que cela ne se produise également avec les vaccins contre la COVID-19. Ainsi, en utilisant un modèle murin et des volontaires humains ayant contracté le SRAS-CoV-2, l’immunologiste Chieh-Yu Liang de l’Université de Washington et ses collègues ont examiné les anticorps des lymphocytes B mémoire après différentes combinaisons de vaccins.

Étonnamment, les chercheurs ont découvert qu’avec les doses, la réponse du système immunitaire aux variantes du virus devient plus forte, ce qui est un signe d’empreinte positive. Chez les humains et les souris, plutôt que de voir des anticorps spécifiques à une variante, les chercheurs ont découvert que la majorité des anticorps réagissaient aux deux souches de COVID-19 testées – l’originale et l’omicron.

D’autres tests sur des souris ont révélé que non seulement la réponse en anticorps pouvait lutter contre un panel de différentes souches du SRAS-CoV-2, mais qu’elle pourrait également aider à maîtriser le SRAS-CoV-1, qui dérive de l’épidémie de 2002 à 2003.

« En principe, l’empreinte peut être positive, négative ou neutre », explique Diamant. « Dans ce cas, nous constatons une forte empreinte positive, car elle est couplée au développement d’anticorps neutralisants à réactivité croisée avec une étendue d’activité remarquable. »

Des questions subsistent quant à la longévité des anticorps présents dans notre système, car les chercheurs n’ont testé la réponse immunitaire qu’un mois après le dernier rappel. De plus, l’étude s’est concentrée uniquement sur les vaccins à ARNm, de sorte que les résultats pourraient ne pas être les mêmes avec d’autres types de vaccins. De plus, les études sur les humains étant limitées, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour voir si ces résultats sont valables à plus grande échelle, en particulier chez les enfants.

Mais depuis l’incertitude entourant les vaccins contre la COVID-19 au début de la pandémie, ces vaccins ont sauvé au moins des dizaines de millions de vies. De plus, des études massives ont démontré de manière décisive que les risques graves liés aux vaccins sont extrêmement rares, surtout si on les compare aux risques continus et cumulatifs liés à la contraction du virus.

La nouvelle étude suggère que nous avons désormais encore plus de raisons de maintenir ces rappels réguliers.

« Au début de la pandémie de COVID-19, la population mondiale était naïve sur le plan immunologique, ce qui explique en partie pourquoi le virus a pu se propager si rapidement et causer autant de dégâts », dit Diamant. « Nous ne savons pas avec certitude si le fait de recevoir chaque année un vaccin contre le COVID-19 mis à jour protégerait les gens contre les coronavirus émergents, mais c’est plausible. »

Cette recherche a été publiée dans Nature.