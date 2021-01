L’astronaute Buzz Aldrin est célèbre pour deux choses: être le deuxième homme à marcher sur la lune et le premier candidat astronaute avec un doctorat. L’astronaute a récemment eu 91 ans et a fêté son anniversaire avec autant de bougies sur le gâteau.

Né sous le nom d’Edwin Eugene Aldrin Jr. le 20 janvier 1930, dans le New Jersey, il allait devenir l’un des hommes les plus célèbres et les plus reconnaissables de la planète. Voici comment il a accueilli sa 91e année sur cette belle planète.

Quand Alan Shepard a dit: «Allumons cette bougie», je suis sûr qu’il n’en a jamais envisagé 91! Merci à tous pour tous les voeux d’anniversaire d’hier et à mon Anca pour avoir rendu cette journée si spéciale. 🚀 pic.twitter.com/spoGB9HHw3 – Dr Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 21 janvier 2021

Les gens ont exprimé leurs vœux à la célébration d’anniversaire élégante et silencieuse. Pour célébrer son périple de plusieurs décennies, revenons à l’endroit où tout a commencé.

On pouvait dire que son avenir était parmi les étoiles dès le début. Le nom de jeune fille de sa mère était même Moon! Même si sa première demande auprès de la NASA a été rejetée, sa deuxième fois a eu de la chance et il a été accepté. En raison de son expertise dans divers domaines (militaire, ingénierie, mécanique orbitale) et d’un doctorat, il a reçu le surnom de «Dr. Rendez-vous. »

Il a finalement été choisi pour l’équipe historique d’hommes qui atterriraient sur la lune avec l’ambitieuse mission Apollo 11. Buzz avait fait une sortie dans l’espace dans le cadre du programme Gemini 12. Mais faire partie d’Apollo 11 était en quelque sorte un privilège suprême.

Des familles à travers l’Amérique se sont rassemblées devant leurs téléviseurs pour regarder trois hommes envoyés dans un espace sauvage et inexploré. Neil Armstrong, «Buzz» Aldrin et Michael Collins sont montés dans l’espace le 16 juillet 1969.

Buzz était la personne religieuse du lot. Quand il a atteint la surface lunaire, sa première réponse a été de remercier le Seigneur.

Selon les archives, les premiers mots de Buzz sur la lune étaient «Belle vue». Neil a demandé «N’est-ce pas quelque chose? Magnifique vue ici »et Buzz a répondu« Magnifique désolation ».

Avant de faire leur sortie dans l’espace, Buzz a célébré la Sainte Communion sur la surface lunaire, faisant de lui le premier et le seul homme de l’histoire de l’existence humaine à le faire. L’homme profondément religieux a versé du vin sur le sol lunaire, un vin dans lequel il s’était faufilé. La NASA n’est affiliée à aucune religion, donc ils ont gardé ce fait caché pendant des décennies. Ce n’est qu’au 50e anniversaire de la lune que ce fait est apparu. Il voulait remercier son Dieu et il a senti que c’était juste à ce moment.

Des années plus tard, il a admis ses regrets. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait revenir en arrière et revivre l’expérience, il a dit qu’il ne ferait probablement pas la communion. Il pensait que la communion était un sacrement chrétien, mais il était sur la lune au nom des juifs, des musulmans, des athées, des animistes et de tout le monde entre les deux. Mais à ce moment-là, il ne pouvait penser à aucun autre pour remercier ses remerciements pour Apollo 11.

Buzz figurait également dans la plupart des photographies prises sur la lune. Pendant que Neil Armstrong manipulait la caméra, tout l’équipement de réglage des images des astronautes était de Buzz. Un fait moins connu à son sujet est qu’il est également la première personne à uriner sur la lune.