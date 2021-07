Voici des solutions de contournement fiscales pour les artistes travaillant dans divers États

Un concert au Red Rocks Park and Amphitheatre à l’extérieur de Denver.

Avec le bouleversement de la pandémie où vivent et travaillent les Américains, beaucoup sont maintenant confrontés au labyrinthe vertigineux des problèmes d’impôt sur le revenu.

Cependant, les travailleurs de certaines industries, telles que le divertissement, sont confrontés à ces problèmes depuis des années.

Les musiciens en tournée, les présentateurs de télévision, les athlètes, les équipes de tournage et d’autres professionnels du divertissement travaillant aux États-Unis ont été aux prises avec des problèmes fiscaux bien avant Covid-19, selon des experts financiers.

Les artistes et les professionnels du sport sont souvent pris dans le filet de divers impôts sur le revenu d’État et locaux, a déclaré Chris Cooper, planificateur financier certifié chez Chris Cooper & Company à San Diego.

En règle générale, les travailleurs doivent des impôts dans leur État d’origine, où ils passent la plupart de leur temps, possèdent une maison, enregistrent une voiture, votent et plus encore.

Lorsqu’ils travaillent et paient des prélèvements ailleurs, certains États ont des accords de réciprocité, qui permettent aux travailleurs d’éviter la double imposition.

Alors que New York et Los Angeles sont toujours des aimants pour ceux qui travaillent dans le divertissement, certains professionnels se sont déplacés vers des juridictions à faible fiscalité, a déclaré Jason Moll, CPA et partenaire de HarnarMoll LLP à Nashville, Tennessee.

Par exemple, alors qu’il existe un prélèvement maximal de 13,3 % en Californie, des États comme la Floride, le Nevada, le Tennessee et le Texas peuvent être attrayants car ils sont exempts d’impôt sur le revenu.