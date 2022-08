Voici des conseils sur la façon de lutter contre l’inflation avec les offres de la fête du Travail

Pour les consommateurs à court d’argent, cela pourrait être un très bon moment pour conclure une affaire. Le week-end de vacances de trois jours marque généralement une forte poussée des ventes, ce qui en fait un bon moment pour s’approvisionner – et en 2022, les détaillants marquent un peu plus les choses.

Pour tirer le meilleur parti des ventes de la fête du Travail, tenez-vous en aux articles saisonniers, tels que les vêtements d’été, les meubles de patio et les grils, a conseillé Ramhold.

Les détaillants de vêtements doivent faire de la place pour de nouvelles marchandises, alors attendez-vous à des offres allant jusqu’à 50 % de réduction au Gap and Lands’ End.

Target et Wayfair réduiront les prix des meubles d’extérieur, ainsi que Lowe’s et Home Depot. “Recherchez des remises pouvant atteindre 80%”, a noté Ramhold.

“Les grillades peuvent être ridiculement bon marché”, a-t-elle déclaré. L’année dernière, Lowe’s a proposé un gril à gaz propane à trois brûleurs, qui coûtait généralement 300 $ ou plus, pour 99 $. Et avec quelques semaines de temps chaud de plus, c’est le bon moment pour une mise à niveau, a ajouté Ramhold.

Les appareils, qui ont été rares en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, sont encore difficiles à trouver, mais les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les cuisinières et les laveuses et sécheuses sont presque tous en vente.

Home Depot prend jusqu’à 63% de réduction sur les gros appareils électroménagers, encore plus que l’année dernière, et garde un œil sur Best Buy pour offrir également des économies importantes, a ajouté Ramhold. “L’année dernière, il y avait des réductions pour la fête du Travail sur toutes les grandes marques, y compris Samsung, LG, GE et Whirlpool, entre autres.”