Voici comment Wizards Beyond Waverly Place rédige la distribution originale

Tout n’est pas ce qu’il paraît – même en ce qui concerne ce que font les personnages originaux des « Sorciers de Waverly Place » dans la série suivante. Certaines de ces mises à jour sont assez surprenantes.

« Wizards Beyond Waverly Place », dont la première sur Disney Channel mardi soir et diffusera ses neuf premiers épisodes sur Disney + mercredi, se concentre sur Justin Russo (David Henrie), désormais adulte, qui mène une vie non magique – eh bien. , en quelque sorte, plus à ce sujet momentanément – ​​avec sa femme et ses enfants.

Lorsqu’Alex (Selena Gomez) arrive avec un nouveau jeune sorcier qui a besoin d’aide, Justin a un choix à faire pour aider à sauvegarder le monde sorcier tout entier.

Oui, nous voyons Justin et sa sœur réunis dans le premier épisode, et leur avenir pourrait bien être exactement ce que vous aviez prédit – ou non.

Selon la star David Henrie, « c’était vraiment facile » pour lui et Selena Gomez de décider où tout le monde aboutirait, car ils en discutaient tranquillement depuis des années. Ce qui était le plus important pour eux était de s’assurer que les histoires pour tout le monde – en particulier pour les stars invitées de la série – avaient réellement du poids et de la profondeur.

« Je ne veux pas que ce soit juste un obligatoire comme: » Hé, voici untel, « et ils sortent tout de suite », a déclaré Henrie à TheWrap. « Je veux qu’ils contribuent. Je veux que cela ait du sens, afin que les fans originaux aient l’impression que nous prenons vraiment au sérieux leur amour pour ces personnages, parce que nous le prenons au sérieux.

Voici donc ce que font les personnages originaux.

Justin Russo (David Henrie)

Justin est devenu le plus jeune directeur de Wiz Tech, mais malheureusement, il a été licencié pour quelque chose de mystérieusement appelé « l’incident de la licorne ». Après son licenciement, il a pris sa retraite de l’enseignement aux jeunes sorciers et vit sa vie avec sa femme et ses deux fils, sans magie.

Mais quand Alex amène Billie (Janice LeAnn Brown) chez lui en le suppliant de lui donner des cours particuliers, Justin a hâte à contrecœur de replonger dans le monde de la magie. Nous disons à contrecœur car, apparemment, le sort de la communauté des sorciers est entre les mains/l’avenir de Billie.

Aucune pression.

Alex Russo (Selena Gomez)

Disney/YouTube

Après être devenu le sorcier de la famille, Alex Russo est devenu membre du tribunal des sorciers, au grand choc de son frère aîné.

Si vous ne savez pas exactement ce qu’est le tribunal des sorciers, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Le tribunal est chargé de traiter les crimes contre la loi des sorciers ; en gros, ce sont des forces de l’ordre sorcières. Alors oui, il y a une certaine ironie dans le fait qu’Alex grandisse jusqu’à imposer règles.

Max Russo (Jake T.Austin)

Nous ne voyons pas réellement Max dans le premier épisode de « Wizards Beyond Waverly Place », mais nous obtenons une mise à jour sur la situation du plus jeune frère dans la vie. Apparemment, il est très riche. Max est désormais propriétaire de la chaîne de sandwiches familiale et est un homme d’affaires avisé.

«J’adore l’idée de retourner Max sur la tête, de ce à quoi vous vous attendez», a déclaré Henrie à TheWrap. « Il est maintenant comme un milliardaire, multimilliardaire, qui vit sur un yacht, et il a franchisé le sous-magasin. C’était amusant.

Jerry et Theresa Russo (David DeLuise et Maria Canals-Barrera)

Les parents Russo n’apparaissent pas non plus dans les deux premiers épisodes de « Wizards Beyond Waverly Place », nous ne savons donc pas officiellement ce qu’ils font depuis qu’ils ont laissé Max reprendre la chaîne de restaurants. Mais il y a de fortes chances que nous le sachions. David DeLuise devrait jouer dans un épisode ultérieur.

Bien sûr, « Les Sorciers de Waverly Place » contenait des personnages plus appréciés que la seule famille Russo. Nous vous tiendrons au courant de la destination de tous les autres, si/quand ils seront mentionnés.

Les neuf premiers épisodes de « Wizards Beyond Waverly Place » sortiront sur Disney+ le 30 octobre.