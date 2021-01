Le service de stockage en nuage Made In India DigiBoxx offre désormais 26 Go de stockage gratuit à tout nouvel utilisateur qui crée un compte sur la plate-forme, cette semaine, dans le cadre des célébrations de la fête de la République. DigiBoxx indique que tout nouvel utilisateur qui s’inscrira dans la semaine du 26 janvier pourra profiter de 26 Go d’espace de stockage gratuit. Cela signifie que les nouveaux utilisateurs bénéficieront de 6 Go supplémentaires d’espace de stockage gratuit, car DigiBoxx offre par ailleurs 20 Go de stockage gratuit dans le cloud. Le service DigiBoxx a été lancé en décembre, dans le cadre du push Atmanirbhar Bharat, offrant des services de stockage dans le cloud avec des options d’abonnement gratuites et payantes. DigiBoxx confirme que depuis le lancement du service il y a un mois, ils ont déjà enregistré jusqu’à 4 lakh d’utilisateurs actifs, et pousse les aspects de localisation des données et de sécurité des données.

Les options d’abonnement pour DigiBoxx une fois que vous avez utilisé l’espace de stockage gratuit de 26 Go, incluent le plan qui coûte 30 Rs par mois et offre 5 To d’espace de stockage ainsi que l’option d’abonnement destinée aux petites et moyennes entreprises, au prix de 999 Rs par mois. mois et offre un espace de stockage de 50 To. Il y a de fortes chances que pour la plupart des utilisateurs, 26 Go d’espace de stockage gratuit dans le cloud soient une aubaine pour sauvegarder des documents, fichiers, dossiers et photos importants. Pour le plan d’abonnement gratuit, la taille maximale de fichier pour chaque téléchargement est de 2 Go, tandis que le plan de 5 To autorise jusqu’à 10 Go par fichier. Le service DigiBoxx est accessible via les navigateurs Web et il existe maintenant des applications pour les appareils Apple iPhone, Apple iPad et Android. DigiBoxx dit qu’ils offrent la norme de cryptage de fichiers SSL pour toutes les options d’abonnement, et il est prévu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, y compris l’intégration Gmail ainsi que la collaboration en temps réel, pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

«Avec plus de 4 utilisateurs actifs des lacs depuis le lancement, nous sommes vraiment heureux de voir le genre de soutien que nous avons reçu de la population. Puisque DigiBoxx est un produit «Made in India», nous avons décidé de célébrer la Fête de la République de manière exclusive en offrant 26 Go de stockage gratuit aux nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent avec nous en prenant l’engagement #SwadesiStorage », déclare Arnab Mitra, PDG, DigiBoxx, dans un communiqué officiel. Le service DigiBoxx a été lancé par le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, en décembre.