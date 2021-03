Tu te souviens de t’être réveillé avec les gazouillis et les tweets de ces petits birdies? Eh bien, les entendez-vous plus? Probablement pas. Les troupeaux de moineaux étaient omniprésents dans les quartiers. Ces petites créatures de la nature qui nous accompagnaient depuis des temps inconnus ont perdu leur habitat et un environnement sûr et naturel qui assure leur santé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy