Voici comment vous pouvez sauvegarder le vôtre

Lors d’un incident récent, un utilisateur d’iPhone a réussi à récupérer leur appareil volé depuis un kiosque EcoATM à Walmart Inc.grâce à Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) Fonction de suivi de localisation de l’application « Find My ».

Ce qui s’est passé: Un utilisateur posté sur Reddit que leur iPhone 15 a été volé sur leur lieu de travail. Le voleur a éteint l’appareil, le rendant introuvable. En supposant que le téléphone était définitivement perdu, l’utilisateur a réglé les cotisations de son ancien téléphone et en a acheté un nouveau.

Le lendemain, l’application « Find My » a commencé à afficher les emplacements changeants du téléphone. Finalement, l’emplacement de l’appareil a été retracé jusqu’à un Walmart à proximité. L’utilisateur et un ami se sont rendus au magasin et ont commencé à chercher le téléphone.

L’iPhone volé a finalement été retrouvé dans le kiosque EcoATM de Walmart, qui achète des téléphones usagés contre de l’argent. Après avoir contacté la police locale, l’utilisateur a récupéré l’appareil de la machine.

Pourquoi est-ce important: Cet incident souligne l’efficacité de Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) L’application « Find My », malgré les rapports précédents selon lesquels elle dirigeait les propriétaires d’iPhone sur un chasse à l’oie sauvage. En avril 2023, plusieurs propriétaires d’iPhone ont été conduits à une seule adresse au Texas en raison de prétendues données Maps défectueuses.

L’utilité de la fonctionnalité « Trouver mon » s’étend au-delà des iPhones. En juin 2023, Apple a annoncé une mise à jour iOS 17 qui facilite la localisation d’un objet égaré. Apple Watch en utilisant le centre de contrôle.

Comment activer « Localiser mon » sur iPhone

Ouvrez le Paramètres application et appuyez sur votre nom.

Robinet Trouver mon, et si vous souhaitez informer vos amis et votre famille de votre position, activez Partager ma position .

Maintenant, appuyez et activez Trouve mon iphone.

Vous pouvez également retrouver votre iPhone même lorsqu’il est hors ligne en activant « Trouver mon réseau ».

Assurez-vous d’avoir activé les services de localisation sur votre iPhone pour pouvoir localiser votre appareil sur une carte.

