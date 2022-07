Voici comment vous pouvez protéger votre carrière contre la récession, selon un PDG

“Idéalement, recherchez des concerts dans différents secteurs verticaux, zones géographiques et ensembles de compétences pour diversifier votre portefeuille de revenus et minimiser les risques. Si l’un de vos concerts s’arrête, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver un remplaçant pour, disons, 30 % de vos revenus plutôt que de tout perdre d’un coup.”

La main-d’œuvre indépendante continue de croître car de plus en plus de personnes veulent de la flexibilité et de la liberté en matière de travail. Aux États-Unis seulement, il y a plus de 6 millions de professionnels indépendants en 2021, selon la plateforme de pigistes Rapport d’impact économique indépendant 2022 de Fiverr.

“On estime que cette main-d’œuvre a généré 247 milliards de dollars de revenus en 2021, contre 234 milliards de dollars en 2020”, indique le rapport.