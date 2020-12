Être mère est un travail acharné en soi, mais ajoute une carrière bien remplie, et cela peut parfois devenir assez accablant. Les défis de la maternité combinés aux défis du travail sont difficiles à gérer à la fois. Surtout maintenant, le travail à domicile devenant la norme, vous avez un ordinateur portable ouvert avec un bureau exigeant à une extrémité tandis que votre enfant a besoin de quelque chose à l’autre extrémité.

Les deux charges de travail simultanées peuvent entraîner beaucoup de stress et d’anxiété. Peu à peu, ces inquiétudes commencent à nuire à votre santé et à votre bien-être. Jongler peut également signifier que vous vous relâchez sur l’un de vos rôles ou sur les deux.

Cependant, être une maman qui travaille ne devrait pas signifier un état de désarroi constant pour vous. Vous pouvez prendre certaines mesures pour vous assurer que vous vous engagez pleinement dans vos deux rôles sans vous épuiser et vous sentir sans vie à la fin de la journée.

Voici quelques idées pour concilier travail et maison en tant que mère qui travaille:

Planification

Prenez un peu de temps la veille pour planifier le lendemain. Réservez du temps pour aider les enfants à faire leurs devoirs ou du temps pour jouer avec eux. De même, planifiez le prochain jour de travail à l’avance pour éviter le chaos.

Organisation

Cela va de pair avec la planification. Suivez les choses et placez-les dans un planificateur / organisateur physique ou utilisez des calendriers numériques pour définir des tâches et des tâches. Gardez des rappels à portée de main afin de ne manquer aucune des millions de tâches que vous devez accomplir. Cela vous aidera également à vous souvenir des réunions, des listes de courses, des dates importantes comme les anniversaires et les anniversaires.

Complice

Communiquez avec votre partenaire et ne soyez pas une super-femme qui doit tout faire seule. Demandez-leur de faire une corvée ou de s’occuper de l’enfant pendant que vous devez vous rendre au travail. Vous êtes tous les deux ensemble.

Soins auto-administrés

Il n’est pas nécessaire de se dépenser en volant en solo tout le temps. Prenez de l’aide en cas de besoin. Plus important encore, ne vous mettez pas de pression supplémentaire avec impossible de répondre à des attentes élevées. Prenez du temps pour vous et prenez soin de vos propres besoins chaque soir.