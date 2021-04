Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Nirmal Kumar Ganguly, ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, a répondu aux questions. Dans cette chronique, le Dr Ganguly a répondu aux questions concernant l’efficacité des vaccins, les souches mutantes et a guidé les patients sur la façon de gérer la baisse des niveaux d’oxygène à la maison.

Quand il y a une telle pénurie de lits et d’oxygène, y a-t-il un moyen d’aider les patients qui ont besoin d’oxygène à la maison?

Pour commencer, un concentrateur d’oxygène peut être utilisé et des exercices de respiration et des bourdonnements peuvent également être des outils utiles pour gérer la baisse des niveaux d’oxygène. Et, bien sûr, mentir et respirer en position couchée est un moyen efficace. Pour cela, vous commencez par dormir face contre terre de 30 minutes à deux heures maximum, puis passez en position couchée sur le côté (à gauche) pendant 30 minutes à deux heures. Ensuite, vous vous asseyez pendant 30 minutes à deux heures maximum. Passez en position allongée sur le côté, cette fois du côté droit pour une durée ne dépassant pas deux heures, puis revenez vous allonger sur le ventre.

Les vaccins intranasaux, comme celui que Bharat Biotech fabrique, sont-ils plus sûrs que les autres vaccins?

Il est difficile de dire à ce stade car ces vaccins sont encore en cours de développement pour le moment. Mais il existe un spray nasal d’oxyde nitrique (NO) fabriqué par SaNOtise qui s’est avéré efficace. Il a fait l’objet d’essais au Royaume-Uni et au Canada et a également été autorisé en Israël pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

Quelqu’un peut-il prendre sa dose quotidienne de somnifères après la vaccination COVID-19?

Oui, la personne peut définitivement prendre des somnifères après la vaccination Covid jusqu’à et à moins qu’elle ait un problème thrombotique (coagulation du sang dans un vaisseau sanguin) ou souffre de BPCO (maladie pulmonaire obstructive chronique) ou de SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë).

Que signifie le triple mutant COVID-19? Les vaccins disponibles en Inde fonctionnent-ils contre cette variante?

Réponse: Certains mutants peuvent signifier un taux de transmission plus élevé, une gravité accrue et un changement du comportement démographique du virus. Dans le contexte actuel, certaines mutations du coronavirus provoquent une maladie grave chez les jeunes. Les mutations, lorsqu’elles sont importantes, peuvent nuire à l’efficacité du vaccin. Les données des éprouvettes indiquent globalement que les vaccins fonctionnent avec une efficacité réduite sur les mutants. Bien que de bonnes données de terrain ne soient pas encore disponibles, les vaccins fonctionnent assez bien contre la souche britannique.

Le vaccin COVID-19 renforce-t-il le système immunitaire de manière à ce que notre corps développe également une immunité contre d’autres maladies, ou est-ce juste contre le COVID-19?

On a vu que ces vaccins peuvent fournir un certain degré de protection contre les virus du SRAS ainsi que contre la grippe.

Quels nouveaux vaccins sont susceptibles d’entrer sur le marché indien à partir du 1er mai?

Nous pouvons voir Spoutnik V en Inde une fois son importation commencée, suivie de sa fabrication locale ici. Il en serait de même pour le vaccin Johnson & Johnson, car les restrictions à son égard ont été levées aux États-Unis. Si les négociations aboutissent, nous pourrions obtenir un autre vaccin de Pfizer.

