Stocker l’eau de pluie: En raison de la déforestation, non seulement la température augmente, mais la quantité de pluie que nous recevons a également diminué. Cependant, on peut collecter l’eau de pluie et l’utiliser pour arroser les plantes, laver les vêtements, etc.

Chaque année, le 22 mars est célébré et célébré comme la Journée mondiale de l’eau pour sensibiliser davantage à l’importance de l’eau douce et à la nécessité de la conserver. La journée est consacrée à l’action pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’objectif principal de la Journée est de soutenir l’idée de l’Objectif de développement durable 6: l’eau et l’assainissement pour tous d’ici 2030 et d’aider à atteindre cet objectif. En raison de l’augmentation de la température et de la croissance démographique, le monde est confronté à une pénurie d’eau.

