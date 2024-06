Voici comment vous pouvez améliorer votre santé en mettant fin à la négativité et en faisant preuve d’optimisme.

Le prince Bhojwani ne s’est jamais considéré comme une personne négative, jusqu’à ce que trois voyages à l’hôpital en un mois l’obligent à reconsidérer sa décision.

Avant mai 2018, il était un fondateur de start-up en bonne santé mais chroniquement inquiet qui faisait régulièrement des balades à vélo de 32 kilomètres. Lorsqu’il est soudainement devenu à peine capable de marcher, avec une vision floue et une tension artérielle élevée, les médecins des urgences ont soupçonné un accident vasculaire cérébral, mais n’ont pas pu identifier la cause de sa maladie.

Cependant, un ami proche – « l’une des personnes les plus optimistes que je connaisse », a-t-il déclaré – a souligné que Bhojwani manquait souvent de confiance dans le fait que les choses allaient s’arranger, et a suggéré que cela l’avait poussé à s’épuiser.

« J’ai commencé à regarder le monde très différemment, littéralement le lendemain », a déclaré Bhojwani, qui vit à New York. Il commencé à méditer et prendre un moment chaque matin pour se sentir reconnaissant d’être en vie. Il a également trouvé un sens en cofondant une organisation à but non lucratif, Asana Voices, une organisation de défense des intérêts sud-asiatiques.

Depuis lors, il n’a pas connu de crise de santé similaire, malgré des horaires de travail plus longs. Il attribue sa nouvelle attitude positive.

« Après un événement qui a changé ma vie, cela m’a en quelque sorte forcé à devenir optimiste », a-t-il déclaré. «Je ne peux même pas imaginer vivre la vie comme je le faisais à l’époque.»

L’optimisme en soi n’est pas une panacée, mais de nombreuses études au fil des décennies ont démontré un lien entre une attitude positive et de bons résultats en matière de santé.

Une vie plus longue et plus saine ?

Les experts affirment que la norme pour mesurer l’optimisme relatif d’une personne est depuis longtemps la question des 10 Test d’orientation de vie-révisépublié en 1994. (Exemple de question : sur une échelle de 1 à 5, il est demandé aux personnes interrogées dans quelle mesure elles sont d’accord avec l’affirmation : « En période d’incertitude, j’attends généralement le meilleur » ?)

Généralement, l’optimisme est défini comme « l’attente que de bonnes choses se produiront, ou la conviction que l’avenir sera favorable parce que nous pouvons contrôler des résultats importants », a déclaré Hayami Koga, chercheur postdoctoral au Harvard Center for Population and Development Studies.

Elle était l’auteur principal d’une étude de 2022 qui révélait l’optimisme associé à durée de vie plus longue et une plus grande chance de vivre au-delà de 90 ans. Dans une autre étude, publiée en mai dans JAMA Psychiatry, elle et d’autres chercheurs ont déclaré que les optimistes en général maintenu un meilleur fonctionnement physique en vieillissant. Ils ont examiné 5 930 femmes ménopausées sur une période de 6 ans.

« Nous savons que les personnes les plus optimistes sont plus susceptibles de vivre une vie plus saine, d’avoir des habitudes plus saines, de manger plus sainement et de faire plus d’exercice », a déclaré Koga.

Puis-je apprendre à être optimiste ?

Certaines personnes naissent plus optimistes, mais cela peut aussi certainement s’apprendre, a déclaré Sue Varma, professeure adjointe clinique de psychiatrie à l’Université de New York et auteur de « Practical Optimism : The Art, Science, and Practice of Exceptional Well-Being ».

La formation à l’optimisme, a-t-elle dit, peut améliorer la satisfaction dans la vie et réduire l’anxiété.

« Même si vous n’êtes pas né avec cette disposition naturelle à anticiper des résultats favorables et à voir le verre à moitié plein, vous pouvez acquérir certaines compétences », a déclaré Varma.

Commencez par remarquer comment vous gérez l’incertitude, a-t-elle déclaré. Avez-vous tendance à vous inquiéter ? Imaginer le pire ?

Essayez de recadrer la pensée de manière objective. « Y a-t-il une lueur d’espoir ? Est-ce un problème à résoudre ou une vérité à accepter ? » a déclaré Varma, soulignant que son livre s’appuie sur le travail de Martin Seligman, l’un des pères de la psychologie positive.

Essayez d’envisager le meilleur résultat possible et un chemin étape par étape pour y arriver. Varma demande à ses clients de décrire le chemin en détail jusqu’à ce que le problème soit résolu et les encourage à se réjouir de leur succès.

« Alors vous abordez déjà votre journée et votre vie comme si les choses s’étaient bien passées », a-t-elle déclaré. « Et vous avez tendance à être plus proactif, plus positif, plus résilient, plus dynamique face aux obstacles. »

Trouver un but à atteindre peut également aider. Le bénévolat serait bénéfique, mais pour ceux qui ne trouvent pas le temps, Varma a suggéré d’essayer de repenser votre rôle au travail pour mieux correspondre à vos intérêts. Cela pourrait être aussi simple qu’une personne très sociale organisant des sorties avec des collègues.

Essayer de maîtriser une compétence, qu’il s’agisse d’un sport, d’un instrument de musique, d’une langue ou d’un passe-temps comme le tricot ou les échecs, peut vous empêcher de ruminer des possibilités négatives.

Même avec ces interventions et d’autres, il n’est pas facile de changer d’état d’esprit, a noté Varma. Mais la pratique aide.

«C’est un ensemble d’outils, c’est un état d’esprit», a-t-elle déclaré. « Je dois le pratiquer tous les jours dans mon esprit. »

Albert Stumm écrit sur la nourriture, les voyages et le bien-être. Retrouvez son travail sur https://www.albertstumm.com