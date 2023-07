Voici comment vous pouvez aider Charlie Chopra à résoudre le mystère dans l’adaptation par Vishal Bhardwaj du roman d’Agatha Christie

Dans un geste surprise, le géant du streaming SonyLIV a abandonné l’épisode pilote de la série Web Charlie Chopra de Vishal Bhardwaj, qui est adaptée du célèbre roman d’Agatha Christie The Sittaford Mystery, publié pour la première fois en 1931. La série est provisoirement intitulée Charlie Chopra & The Mystery Of. Vallée de Solang.

La série dispose d’une distribution d’ensemble impressionnante comprenant Wamiqa Gabbi, Priyanshu Painyuli, Naseeruddin Shah, Neena Gupta, Ratna Pathak Shah, Gulshan Grover, Lara Dutta, Chandan Roy Sanyal et Paoli Dam, entre autres. Il est produit par Vishal Bhardwaj Pictures avec Tusk Tale Films de Priti Shahani et en association avec Agatha Christie Limited. Avec Bhardwaj, le spectacle est co-écrit par Anjum Rajabali et Jyotsna Hariharan.

Le public peut maintenant faire partie de cette aventure palpitante. Ils peuvent co-créer le titre de la série, réalisé, coproduit et co-écrit par Vishal Bhardwaj, et aider le protagoniste titulaire Charlie Chopra à résoudre le mystère du meurtre en regardant l’épisode pilote, en trouvant des indices et en identifiant un personnage. creuser plus profondément. Le pilote de l’émission est conçu pour emmener les abonnés SonyLIV dans une escapade interactive.





Parlant de l’adaptation du roman d’Agatha Christie, Vishal Bhardwaj avait déclaré plus tôt dans un communiqué : « J’ai grandi en dévorant tous les contes mystérieux d’Agatha Christie. Ses intrigues, ses personnages et son décor restent sans précédent dans le genre et continuent d’exciter les conteurs encore aujourd’hui. incroyable voyage en collaboration avec James Prichard, arrière-petit-fils d’Agatha Christie, qui a toujours apporté des perspectives uniques à notre équipe. Sony LIV et Priti Shahani ont été les partenaires parfaits pour moi pour adapter ce monde passionnant et mystérieux.

