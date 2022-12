Voici comment vous permettre d’acheter votre première maison avec une mise de fonds inférieure

Le quartier central des affaires de Pittsburgh J. Altdorfer Photographie | Getty Images

Après les guerres d’enchères pendant la pandémie, la demande d’achat de maisons a chuté dans un contexte de taux d’intérêt hypothécaires plus élevés. Cette dynamique a rendu certains marchés plus attractifs pour les primo-accédants en 2023, selon un Rapport Zillow sorti cette semaine. Le site immobilier a trouvé la “meilleure opportunité” pour les premiers acheteurs dans les zones métropolitaines avec un loyer plus abordable, moins de concurrence et un inventaire plus élevé de maisons à vendre. “L’obstacle de l’accessibilité est très difficile”, a déclaré Matt Hackett, directeur des opérations chez Equity Now, un prêteur hypothécaire à Mamaroneck, New York, qui opère dans cinq États. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment conserver les distributions minimales requises investies dans un marché baissier L’un des plus grands défis a été une forte augmentation des taux d’intérêt en peu de temps, a expliqué Erica Davis, responsable de la succursale de Guild Mortgage à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Les taux d’intérêt hypothécaires ont plus que doublé depuis début janvier après une série de hausses de la Réserve fédérale pour freiner l’inflation en 2022. Ces taux se sont récemment adoucis, atteignant 6,41 % la semaine dernière. Pendant ce temps, les prix de vente médians des maisons sont plus élevés d’une année sur l’autre, atteignant 454 900 $ au cours du troisième trimestre de 2022, selon la Federal Reserve Bank de Saint-Louis. Pourtant, certains marchés peuvent être plus abordables pour les acheteurs à petit budget, selon le rapport de Zillow.

10 meilleurs marchés pour les acheteurs d’une première maison en 2023

Ce sont les meilleurs métros pour les acheteurs d’une première maison en 2023 en fonction de l’abordabilité des prêts hypothécaires et des loyers, de l’offre de logements et de la part des inscriptions avec une réduction de prix, selon Zillow. Wichita, Kansas Tolède, Ohio Syracuse, New York Akron, Ohio Cleveland Tulsa, Oklahoma Détroit Pittsburgh Saint Louis Petit Rocher, Arkansas

Les acheteurs d’une première maison peuvent avoir un « lacune de connaissances » hypothécaire

Bien que l’abordabilité puisse être un problème, les experts disent les acheteurs d’une première maison peuvent avoir plus d’options qu’ils ne le pensent. “Les acheteurs d’une première maison ont presque toujours ce manque de connaissances”, a déclaré Hackett. “Ils ne savent pas vraiment combien ils peuvent se permettre, et ils ne savent pas vraiment combien ils ont besoin pour un acompte.”

Par exemple, de nombreux acheteurs d’une première maison ne connaissent pas les prêts hypothécaires pour les anciens combattants, qui ne nécessitent pas d’acompte, ou les prêts de la Federal Housing Administration avec 3,5% d’acompte, a-t-il déclaré. Vous pouvez également être admissible à des prêts hypothécaires dits conventionnels, soutenus par Fannie Mae ou Freddie Mac, avec des acomptes aussi bas que 3 %. Cependant, les prêts avec un acompte plus petit sont assortis d’une assurance hypothécaire et de taux d’intérêt plus élevés, qui peuvent être réduits plus tard, selon les experts. Vous aurez également un paiement mensuel plus important avec une hypothèque plus importante.

Les acheteurs d’une première maison ont presque toujours ce manque de connaissances. Matt Hacket responsable des opérations chez Equity Now