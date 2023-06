Voici comment Vijay Varma et Tamannaah Bhatia ont réagi en étant jumelés l’un en face de l’autre dans Lust Stories 2

Récemment, les créateurs de Love Stories 2 ont ravi les fans en publiant le teaser du film il y a quelques jours à peine. Maintenant, une nouvelle vidéo promotionnelle du film a été publiée, dans laquelle Tamannaah Bhatia et Vijay Varma peuvent être vus en train de rougir en sachant qu’ils sont jetés l’un en face de l’autre dans le film.

Mercredi, Netflix s’est rendu sur Instagram et a partagé une nouvelle vidéo promotionnelle mettant en vedette le casting de Lust Stories 2 et a sous-titré la vidéo, « Vijay Varma est-il le visage de la luxure ? Kajol arrivera-t-il à sarson ke khet ? Y aura-t-il une scène d’orgasme cette fois ? Découvrez les réponses à ces questions brûlantes et bien plus encore ! #LustStories2 arrive bientôt, uniquement sur Netflix ! »





La vidéo commence avec Vijay Varna, Kajol et d’autres acteurs lisant le scénario du film. Kajol dit: « Vous voulez dire Love Stories 2, n’est-ce pas? », Tamannaah Bhatia découvre que son rôle implique « plus que des scènes de baisers », pendant ce temps, Neena Gupta apprend qu’elle joue le rôle d’une grand-mère alors qu’elle dit « J’aime luxure! » À quoi elle répond en outre: « Et alors, papa ne peut pas convoiter ou quoi? »

Dans la vidéo, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma posent des questions sur leurs co-stars. Quand on dit à Tamannaah qu’elle jouera aux côtés de Vijay, elle demande « Deverkonda? » Enfin, lorsqu’on leur a dit qu’ils avaient été jetés l’un en face de l’autre, le duo s’est emporté et a dit: « Ouais, cool. »

Dans la vidéo, Vijay Varma se demande si Vicky Kaushal était occupée alors qu’il se fait approcher et demande: « Suis-je le visage de la luxure? » Et puis ajoute: « Je pense que je suis le visage de la luxure. » Alors que Tamannaah peut être vue hésitante à propos des scènes de baisers et dit: «Puis-je plutôt me tenir la main? Comme vraiment passionnément. Qu’en est-il d’un câlin ? Comme un câlin passionné ?

Tamannaah Bhatia a récemment confirmé sortir avec Vijay Varma dans une récente interview et l’a appelé son « endroit heureux » et a fait l’éloge de l’acteur.

Dirigé par Amit Ravindernath Sharma, R. Balki, Konkona Sen Sharma et Sujoy Ghosh, le film a un casting de stars talentueux qui comprend Angad Bedi, Kajol, Mrunal Thakur, Neena Gupta, Tamannaah Bhatia, Tillotama Shome et Vijay Varma. Le film devrait sortir sur Netflix le 29 juin.

Lire Après que Tamannaah Bhatia confirme sortir avec Vijay Varma, la photo du couple se tenant la main, le jumelage en noir devient viral