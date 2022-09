On vous a probablement toujours dit que la sieste gâchera votre sommeil la nuit. Et si je te disais qu’il y avait un moyen de faire la sieste sans effets secondaires négatifs?

Une sieste au café pourrait être exactement ce que le médecin vous a prescrit si vous avez besoin d’un coup de pouce en milieu de journée. Le principe est simple, boire une tasse de café, faire la sieste et se réveiller en se sentant rafraîchi. Mais il y a plus que cela : vous devez boire votre café de la bonne façon et faire la sieste au bon moment.

Qu’est-ce qu’une sieste café exactement ?

Une sieste au café est simple — vous buvez une tasse (ou deux) de café et puis immédiatement sieste. C’est un moyen pratique et sans effort d’augmenter votre niveau d’énergie pendant la journée.

Il y a de la science derrière les siestes au café. Le café se dissout dans notre sang et nos membranes cellulaires, ce qui signifie qu’il peut pénétrer la barrière hémato-encéphalique. Quand la caféine entre le cerveau, il entre en compétition avec l’adénosine dans votre cerveau pour atteindre les récepteurs des cellules cérébrales. Adénosine est le produit chimique neuromodulateur qui nous fatigue. Lorsque l’adénosine atteint les récepteurs, nous devenons somnolents.

La caféine n’élimine pas l’adénosine dans le cerveau. Cependant, un la sieste au café capitalise sur la chute naturelle dans les niveaux d’adénosine quand nous dormons. Donc, si vous buvez du café juste avant de faire la sieste, il y a moins d’adénosine pour se battre pour les récepteurs cérébraux convoités. Ce qui signifie que vous vous réveillerez alerte et plein d’énergie.

Les études soutenant l’efficacité des siestes au café sont limitées. La études disponibles ont une petite taille d’échantillon.

Vous devez faire la sieste pendant la bonne durée

La durée de la sieste est cruciale pour tirer le meilleur parti de votre sieste café. Alors préparez votre alarme. Votre sieste café ne devrait être que d’environ 15 à 20 minutes pour les meilleurs résultats. La sieste ne devrait pas durer plus de 20 minutes; sinon, vous risquez de perdre les avantages de la caféine pénétrant dans le cerveau.

De plus, il faut environ 20 minutes pour entrer dans des phases de sommeil plus profondes. Une fois que vous entrez dans une phase plus profonde, le réveil entraînera probablement une désorientation et annulera tout résultat positif qu’offre une sieste au café.

Procédez toujours avec prudence : vous pouvez vous tromper avec une sieste au café. Faire une sieste trop près du lit perturbera probablement votre sommeil. Étant donné le temps qu’il faut à notre corps pour décomposer la caféine, vous devriez garder vos siestes au café au moins 6 heures avant le coucher.

La façon dont vous buvez votre café compte aussi

Si vous avez l’intention d’utiliser de la caféine pour vous donner un boost après une sieste, vous ne pouvez pas boire lentement votre café. Il est préférable de le boire rapidement et de se coucher avant de commencer à ressentir les effets. Les études existantes utilisent environ deux tasses de café.

Aussi, il est recommandé de le boire noir et d’éviter la crème, le lait ou le sucre. Les sucres ou les saveurs ajoutés peuvent vous donner un taux de sucre élevé, entraînant une chute d’énergie plus tard.

La version TL; DR des siestes au café est : Buvez rapidement deux tasses de café noir et dormez environ 20 minutes (pas plus). Réveillez-vous et sentez-vous rafraîchi.

