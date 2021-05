Souvent, les villes ou les lieux portent le nom de personnalités ou de personnes renommées réalisant l’exploit remarquable dans leurs domaines respectifs. Mais il y a une ville du Texas, aux États-Unis, qui a été inventée après l’incident notoire qui s’y est produit. Une ville du Texas qui n’existe plus a ce nom extrêmement bizarre – Chickenfeather.

Selon l’ancien résident de la ville et historien John Dulin, la communauté s’appelait à l’origine New Hope, jusqu’à ce que des résidents malicieux fassent quelque chose qui était considéré comme un «péché». En parlant à WFAA, Dulin a dit que vers 1910, un groupe de jeunes garçons de la ville a décidé d’aller chasser une nuit d’automne mais est revenu les mains vides.

Comme ils avaient faim et qu’il faisait noir, ils prévoyaient de voler les poulets dans les fermes d’un pasteur derrière l’église de New Hope. Voler la ferme du pasteur était considéré comme un péché.

«Les garçons ont tué les poulets, les ont écorchés et les ont mangés», a déclaré Dulin. Pour cacher les preuves du vol, les garçons ont jeté les plumes de poulet et les restes dans le puits de la ville. La seule source d’eau, les fidèles et les écoliers qui y puisaient de l’eau ont été choqués de trouver des restes de poulet dans l’eau.

Bien que personne n’ait été identifié pour avoir contaminé l’eau, les gens ont commencé à s’éloigner de la ville. Le puits a dû être vidé, nettoyé et désinfecté pour rendre l’eau à nouveau potable. Ainsi, la ville qui était auparavant connue sous le nom de New Hope a changé son nom en Chickenfeather.

En 1980, la ville a commencé à devenir déserte car chaque église et bâtiment de la ville a été vendu à une société minière et a été démoli.

Aujourd’hui, on ne peut voir que des champs et un cimetière au cœur de la ville qui abritait autrefois toute une communauté. Mais encore, les anciens résidents restent en contact et visitent la ville une fois par an pour se souvenir des jours passés et passés.

