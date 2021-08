Voici comment une reine des abeilles pond des œufs

Internet nous présente certains des faits et visuels les plus intéressants des créatures de notre environnement. Bien que nous vivions autour de ces créatures depuis toujours, il y a encore tellement de choses intéressantes à leur sujet que le grand public n’a pas l’occasion de voir. Maintenant, une vidéo présentant le processus et les images d’une reine des abeilles pondant des œufs dans la colonie d’abeilles a attiré l’attention des gens en ligne.

La vidéo désormais virale a été initialement partagée sur la page Instagram ‘texasbeeworks’ le 29 juillet. La page gérée par l’apicultrice Erika Thompson publie souvent des photos et des vidéos mettant en vedette des abeilles et partage des anecdotes intéressantes sur les créatures. processus d’une reine des abeilles pondant des œufs tandis que d’autres dans la colonie d’abeilles l’entourent.

La légende partagée le long du clip a donné des faits intéressants sur la créature et a révélé que le nombre d’œufs qu’une reine pond chaque jour change en fonction des besoins et de la santé de la colonie d’abeilles. Une reine bien nourrie et forte peut pondre son propre poids en œufs chaque jour.

La légende ajoute : « De plus, si vous avez toujours voulu voir une reine des abeilles à côté d’une abeille ouvrière et d’un bourdon… c’est votre chance de comparer chaque type d’abeille les uns avec les autres ! Il n’y a qu’un seul bourdon mâle dans ce vidéo : c’est la grosse abeille en haut à gauche de la reine pendant qu’elle pond l’œuf. Toutes les autres abeilles sont des abeilles ouvrières »,

Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la vidéo Instagram a reçu plus de 1,70 lakh de vues et plusieurs commentaires d’utilisateurs. Les gens ont remercié la page d’avoir partagé cette vidéo fascinante et cette anecdote sur les abeilles. « Wow, c’est absolument incroyable, merci de nous avoir tant éduqués », a écrit un internaute dans sa réaction.

Pendant ce temps, certains des utilisateurs ont complété la bonne construction de la reine des abeilles. Un utilisateur a commenté: « Elle ne saute pas le jour de la jambe. »

Quelle est votre réaction à la vidéo ?

