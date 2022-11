Voici comment une grève nationale des chemins de fer pourrait commencer en décembre

Le calendrier de préparation à la grève pour les opérateurs ferroviaires, les clients et les responsables de la logistique continue d’être en évolution avec un manque de coordination entre les principaux syndicats ferroviaires laissant ouverte la possibilité de deux dates de grève en décembre.

BMWED, qui représente la Confrérie des employés de l’entretien des voies, doit faire grève le 5 décembre avec la Confrérie des signaleurs de chemin de fer (BRS). Mais BMWED a annoncé qu’il prolongerait sa période de réflexion si l’un des plus grands syndicats – la Division des transports de l’Association internationale des travailleurs de la tôle, de l’air, du rail et des transports (SMART-TD) et la Fraternité des ingénieurs et des trains de locomotive ( BLET) – vote pour ne pas ratifier l’accord de travail provisoire. Ces votes clés seront annoncés lundi prochain.

Mais contrairement à BMWED, la BRS – qui peut également faire grève après la fin de sa période de réflexion le 4 décembre – n’a pas indiqué si elle prolongerait son délai pour les pourparlers.

BRS n’a pas répondu aux multiples demandes de CNBC pour une mise à jour sur son calendrier de négociation et si elle envisageait un alignement avec les autres syndicats.

Selon les mesures de sécurité fédérales, les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours avant la date de la grève. Les transporteurs commencent à donner la priorité à la sécurisation et au déplacement des matériaux sensibles à la sécurité comme le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses dans la fermeture du rail.

96 heures avant une date de grève, les produits chimiques ne sont plus transportés. Selon l’American Chemistry Council, les données de l’industrie ferroviaire montrent une baisse de 1 975 wagons d’expéditions de produits chimiques au cours de la semaine du 10 septembre, lorsque les chemins de fer ont cessé d’accepter les expéditions en raison de la menace d’une grève.

On s’attendrait à ce que l’Association of American Railroads publie ses étapes de planification, similaires à ce qu’elle annoncé en septembre, après les votes finaux, et si la période de réflexion de BRS change.