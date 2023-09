Voici comment une fermeture du gouvernement pourrait affecter des millions d’Américains

WASHINGTON — Les salaires de millions de fonctionnaires fédéraux pourraient cesser dans quelques jours si un accord de financement n’est pas adopté par le Congrès.

Le problème se pose à la Chambre des représentants, où un certain nombre de républicains exigent des réductions des dépenses fédérales.

Les législateurs n’ont que jusqu’à ce week-end pour parvenir à un accord de financement gouvernemental pour le nouvel exercice budgétaire commençant le 1er octobre. Un accord empêcherait des millions d’Américains, y compris les familles des militaires, de voir leurs salaires suspendus.

Dans le cas contraire, et en cas de fermeture du gouvernement, les travailleurs jugés « essentiels » seraient obligés de continuer à travailler sans être payés. D’autres travailleurs fédéraux seraient pour l’instant mis au chômage sans salaire.

Dans la pittoresque Blue Ridge Parkway de Caroline du Nord, les prochains salaires des 150 employés des parcs fédéraux dépendent des législateurs du Congrès.

« Je suis ennuyé qu’ils ne puissent pas s’entendre et faire des compromis », a déclaré le touriste Danny Scruggs.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karinne Jean Pierre, a déclaré que le respect du délai était impératif, en particulier pour les familles utilisant l’aide fédérale.

« Nous venons d’entendre le secrétaire à l’Agriculture expliquer ce qui va arriver aux femmes et aux enfants. Sept millions de femmes et d’enfants participent au programme WIC à travers le pays », a-t-elle déclaré lundi lors d’un point de presse. « Sept millions si cette fermeture se produit, et il s’agit bien d’une fermeture républicaine. »

Le Congrès s’appuie souvent sur une résolution dite continue pour fournir l’argent nécessaire au financement des agences gouvernementales pendant que les négociations budgétaires se poursuivent.

Les Républicains radicaux sont opposés à toute solution provisoire menaçant de maintenir le gouvernement paralysé jusqu’à ce que le Congrès négocie une douzaine de projets de loi distincts nécessaires au financement du gouvernement, un effort qui prend généralement jusqu’en décembre, au plus tôt.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a déclaré que les récalcitrants au sein de son propre parti commençaient à faire des concessions sur les dépenses,

« Alors allons-y », a déclaré McCarthy. « Assurons-nous que le gouvernement reste ouvert pendant que nous finissons de faire notre travail en adoptant tous les projets de loi individuels et en accomplissant cela. »

En cas de fermeture, les zones touchées comprennent, entre autres, les programmes de santé, la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Les personnes qui demandent des services gouvernementaux tels que des essais cliniques, des permis d’armes à feu et des passeports pourraient également connaître des retards.

En 2018, la dernière et la plus longue paralysie du gouvernement a duré cinq semaines sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

À l’époque, les fonctionnaires fédéraux comme Marilyn Carrothers payaient leurs factures mensuelles avec des cartes de crédit.

« Notre hypothèque, notre facture de gaz, d’électricité, d’ordures et d’eau », a déclaré Carrothers.

Lindsey Cormack, directrice du laboratoire diplomatique du Stevens Institute of Technology, a déclaré qu’un arrêt ne permettrait pas d’économiser de l’argent.

Nous l’avons fait deux fois pendant une période prolongée au cours des 10 dernières années, et à chaque fois, cela coûte plus cher de le fermer et de le rouvrir que de simplement voter sur une résolution continue », a-t-elle déclaré.

S’il y a un arrêt, il commencera à 0 h 01 le 1er octobre si le Congrès n’est pas en mesure d’adopter un plan de financement que le président Biden promulgue.

Le président et les membres du Congrès continueront à travailler et à être payés. Mais tout le personnel non essentiel sera mis au chômage technique.

Alors que la plupart des employés fédéraux recevront des arriérés de salaire une fois le gouvernement rouvert, certains employés contractuels, comme les employés d’entretien ménager et de restauration qui assurent le fonctionnement des bâtiments gouvernementaux, pourraient ne jamais recevoir de compensation pour la perte de leur salaire.