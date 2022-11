Voici comment un ingénieur de Twitter dit qu’il va casser dans les semaines à venir

Cela est particulièrement problématique, dit Krueger, pour un site comme Twitter, qui peut avoir des pics imprévus de trafic et d’intérêt des utilisateurs au hasard. Krueger compare Twitter aux sites de vente au détail en ligne, où les entreprises peuvent se préparer à de grands événements de trafic comme le Black Friday avec une certaine prévisibilité. “En ce qui concerne Twitter, ils ont la possibilité d’avoir un Black Friday n’importe quel jour et à n’importe quelle heure de la journée”, explique Krueger. “À tout moment, un événement d’actualité peut se produire et avoir un impact significatif sur la conversation.” C’est plus difficile à faire lorsque vous licenciez jusqu’à 80 % de vos SRE, un chiffre qui, selon Krueger, a été avancé dans l’industrie, mais que le MIT Technology Review n’a pas été en mesure de confirmer. L’ingénieur a convenu que le pourcentage semblait “plausible”.

L’ingénieur Twitter actuel ne voit pas de solution au problème, à part annuler les licenciements (que l’entreprise a aurait déjà tenté de revenir en arrière quelque peu.) “Si nous allons pousser à un rythme effréné, alors les choses vont casser”, dit-il. « Il n’y a pas moyen de contourner cela. Nous accumulons de la dette technique beaucoup plus rapidement qu’auparavant, presque aussi vite que nous accumulons de la dette financière.

La liste s’allonge

Il présente un avenir dystopique où les problèmes s’accumulent à mesure que l’arriéré des tâches de maintenance et des correctifs s’allonge de plus en plus. « Les choses vont être brisées. Les choses seront cassées plus souvent. Les choses seront brisées pendant de plus longues périodes. Les choses seront brisées de manière plus grave », dit-il. “Tout va s’aggraver jusqu’à ce que finalement, ce ne soit pas utilisable.”

L’effondrement de Twitter en une épave inutilisable est quelque temps, dit l’ingénieur, mais les signes révélateurs de la pourriture des processus sont déjà là. Cela commence par les petites choses : « Des bogues dans n’importe quelle partie du client qu’ils utilisent ; quel que soit le service backend qu’ils essaient d’utiliser », explique l’ingénieur. “Ce seront de petits ennuis pour commencer, mais comme les correctifs principaux sont retardés, les choses s’accumuleront jusqu’à ce que les gens finissent par abandonner.”

Krueger dit que Twitter ne disparaîtra pas de la vie, mais que nous commencerons à voir un plus grand nombre de tweets ne se chargeant pas, et des comptes entrant et sortant apparemment sur un coup de tête. “Je m’attendrais à ce que tout ce qui écrit des données sur le backend ait éventuellement de la lenteur, des délais d’attente et des types de conditions d’échec beaucoup plus subtils”, déclare Krueger. « Mais ils sont souvent plus insidieux. Et ils demandent généralement beaucoup plus d’efforts pour les retrouver et les résoudre. Si vous n’avez pas assez d’ingénieurs, cela va être un problème important.

Les retweets manuels saccadés et le nombre de followers défaillant indiquent que cela se produit déjà. Les ingénieurs de Twitter ont conçu des sécurités sur lesquelles la plate-forme peut se rabattre afin que la fonctionnalité ne soit pas totalement hors ligne, mais fournisse à la place des versions réduites – c’est ce que nous voyons, dit Krueger.

Parallèlement aux dysfonctionnements mineurs, l’ingénieur de Twitter pense également qu’il y aura des pannes importantes à l’horizon, en partie grâce à la volonté de réduction des coûts de Musk pour réduire la charge du serveur de cloud computing de Twitter dans le but de récupérer jusqu’à 3 millions de dollars par jour. coûts d’infrastructures. Rapports Reuters ce projet, issu de la salle de guerre de Musk, s’appelle le «Deep Cuts Plan». L’une des sources de Reuters a qualifié les plans de “délirants”, tandis que le professeur de cybersécurité de l’Université de Surrey, Alan Woodward, a déclaré que “à moins qu’ils n’aient massivement sur-conçu le système actuel, le risque d’une capacité et d’une disponibilité moindres semble une conclusion logique”.

Exode des cerveaux

Pendant ce temps, lorsque les choses tournent mal, il n’y a plus de connaissances institutionnelles en interne pour résoudre rapidement les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. “Beaucoup de gens que j’ai vus qui partaient après vendredi sont là depuis neuf, 10, 11 ans, ce qui est tout simplement ridicule pour une entreprise de technologie”, déclare l’ingénieur de Twitter. Lorsque ces personnes ont quitté les bureaux de Twitter, des décennies de connaissances sur le fonctionnement de ses systèmes ont disparu avec elles. (Ceux de Twitter, et ceux qui regardent de côté, ont déjà soutenu que la base de connaissances de Twitter est trop concentré dans l’esprit d’une poignée de programmeurs, dont certains ont été licenciés.)