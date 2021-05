Voici comment un homme au Royaume-Uni a retrouvé une femme pour lui rendre son ordinateur portable perdu

Lors d’un incident réconfortant, un homme a rendu l’ordinateur portable d’un autre passager au Royaume-Uni. La capture d’écran de la conversation entre eux est devenue virale sur les réseaux sociaux. Lors de l’incident, la propriétaire d’une start-up, Daisy Morris, avait laissé son ordinateur portable sur le tube et a ensuite contacté le conducteur du train pour obtenir de l’aide. Cependant, au lieu de fournir une aide immédiate, le chef d’orchestre lui avait remis un formulaire et lui avait demandé d’attendre sept jours pour avoir une réponse. Avant qu’elle puisse acheter le nouvel ordinateur portable pour son travail, son compagnon de route de la journée, Nihad l’a contactée et a remis l’ordinateur portable oublié sur le tube.

Comme son travail souffrait en l’absence d’un ordinateur portable, elle a décidé d’acheter un nouvel appareil. Nihad lui a demandé si elle était Daisy en voyant son nom sur l’écran de son ordinateur portable. Nihad l’a recherchée sur Google, a trouvé son profil LinkedIn et a dit qu’il voulait rendre l’ordinateur portable.

Selon Daisy, elle a proposé de payer Nihad pour son aide, mais il a refusé de dire qu’il n’avait besoin de rien et «c’était une chose normale à faire.» Nihad a également félicité la start-up de Daisy et lui a souhaité bonne chance.

Daisy a partagé l’histoire parce qu’elle pense qu ‘«il y a beaucoup de négativité dans l’atmosphère du monde et toute cette situation laisse mon cœur vraiment chaud».

Daisy avait partagé le post le 25 mai. Il a reçu plus de 23 000 réactions et 600 commentaires. Les utilisateurs de LinkedIn ont apprécié Nihad pour son acte de gentillesse, tandis que de nombreux autres ont partagé des expériences similaires.

Un utilisateur, qui prétendait être le neveu de Nahid, a déclaré: «Nahid neveu ici, je ne m’attendrais pas à quelque chose de différent de la part de mon oncle. My Nan est fier. »

«Fidèle au nom. Nahid en arabe signifie générosité. Une si belle histoire », a déclaré un utilisateur.

Après avoir reçu tant de commentaires, Daisy a déclaré qu’elle était «submergée» par le nombre de messages qu’elle a reçus à ce sujet et par tant d’éloges pour Nahid.

