Voici comment un club de football peut rendre un match climatiquement neutre

Le club néerlandais du FC Dordrecht réfléchit à la manière de faire en sorte que ses matchs se déroulent sans avoir d’effet négatif sur la planète. Kees Kuijt/Agence BSR/Getty Images

En ce qui concerne les questions de football, il ne restait plus grand-chose à jouer lorsque le FC Dordrecht a accueilli le TOP Oss lors de son dernier match de la saison de deuxième division néerlandaise en mai.

La relégation au troisième niveau n’étant pas en jeu dans l’Eerste Divisie, Dordrecht et Oss étaient tous deux à l’abri de la chute et ont dûment disputé un match nul 2-2 animé au Stadion Krommedijk qui les a vus terminer aux 18e et 17e places en 20- division par équipe respectivement.

Cependant, malgré les enjeux relativement faibles, le jeu a été utilisé comme essai pour quelque chose de beaucoup plus important : un projet vert avec une portée potentiellement mondiale.

En effet, Dordrecht a décidé de clôturer sa saison en organisant le premier match climatiquement neutre du football professionnel néerlandais dans le cadre d’une tentative de démontrer que même les événements sportifs de haut niveau peuvent être 100 % durables avec le bon cadre en place.

Le terme « neuralité climatique » est défini par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2021 comme « l’idée d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre en équilibrant ces émissions afin qu’elles soient égales (ou inférieures) aux émissions qui sont éliminées par l’absorption naturelle de la planète ; en termes simples, cela signifie que nous réduisons nos émissions grâce à l’action climatique. «

Cela impliquait que les supporters, les joueurs, le personnel du club, les journalistes et même les officiels de match se déplacent vers et depuis le stade via des transports durables. Lors du match, l’accent a été davantage mis sur la nourriture et les divertissements respectueux de l’environnement et sur la réduction de la consommation d’énergie et des déchets le jour du match.

Les données et les connaissances acquises grâce à l’expérience ont ensuite été transmises à l’Association néerlandaise de football (KNVB) dans sa quête continue pour aider tous les clubs professionnels à atteindre les objectifs de durabilité préalablement convenus d’ici 2030.

Dans le cadre de l’itinéraire du jour du match, Dordrecht a mis en œuvre un certain nombre de mesures afin de pousser vers la neutralité climatique. Alors, comment ont-ils fait ?

Une journée de match plus propre et durable

Le responsable de l’innovation de Dordrecht, Leon Vlemmings, a révélé que les premiers changements avaient été apportés à la préparation du jeu lorsque le personnel de terrain du club avait remplacé son ancien tracteur diesel par une tondeuse robot électrique plus propre avec laquelle préparer le terrain.

« La neutralité climatique signifie que tout n’a pas de conséquences négatives sur le climat. C’est également le cas avec ce match », a déclaré Vlemmings au magazine de football néerlandais Voetbal International (VI).

Deux food trucks végétaliens ont été introduits dans le hall du stade pour offrir aux fans des collations biologiques et neutres en carbone ; le sans viande frikandel (un type de saucisse traditionnellement consommée aux Pays-Bas et en Belgique) et le sandwich mayo végétalien étant le plat du jour. Pendant ce temps, le divertissement était assuré par un DJ hissé sur une grue électrique à nacelle élévatrice, l’ensemble du spectacle étant alimenté par des sources d’énergie renouvelables.

Réduire les émissions liées aux déplacements

L’arbitre et son équipe ont reçu l’ordre de se rendre à Dordrecht par des moyens climatiquement neutres, tandis que les adversaires TOP Oss ont confirmé au préalable qu’ils renonceraient à leur bus diesel ordinaire pour un transport alternatif fonctionnant à l’énergie sans carburant fossile.

Avec des milliers de fans prêts à descendre sur le Stadion Krommedijk, Dordrecht a encouragé l’utilisation de transports respectueux du climat en encourageant ceux qui sont capables de marcher ou de faire du vélo jusqu’au sol à le faire si possible. Le parking du stade était exclusivement réservé aux véhicules électriques et un espace supplémentaire était réservé aux vélos, tandis que les supporters pouvaient également voyager gratuitement sur le réseau de bus écologique de la ville.

« Nous avons élaboré un plan de communication pour nos supporters. Il stipule que : si vous pouvez venir à pied, alors marchez jusqu’au stade. Si vous pouvez venir à vélo, alors rendez-vous au stade à vélo », a expliqué Vlemmings. « Et vous pouvez monter gratuitement dans les bus de Qbuzz bus avec votre ticket de match. Les bus Qbuzz sont tous électriques. »

La police locale est également arrivée sur des VTT spécialisés.

Un programme pilote similaire a été mené lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Chelsea en décembre 2021, tandis que Dordrecht a également révélé que des représentants des géants espagnols de Barcelone, du Real Madrid et de Séville ont depuis visité leur stade afin de se renseigner sur les philosophies durables mises en place. en place.

Lentement, pouce par pouce, il semblerait que le monde du football commence à prendre au sérieux les changements en gros nécessaires pour rendre le sport de haut niveau plus neutre en carbone et climatique.

« Dans le football, la mentalité est un peu démodée. Je comprends que les supporters se posent des questions à ce sujet car tout le monde n’a pas de voiture électrique », a déclaré le milieu de terrain de Dordrecht Jari Schuurman. « Mais le football doit rattraper l’avenir et je pense que si nous le faisons par petites étapes, ce sera plus facile.

« [We are] un petit club et nous n’impressionnons pas tant que ça le monde avec nos performances sportives. Mais dans ce cas, nous sommes le premier club au monde à y parvenir. C’est bien pour le club. »