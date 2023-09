Voici comment Trump a évalué chacun de ses rivaux républicains lors du deuxième débat républicain

Après avoir publié une série de vidéos de campagne bizarres jeudi matin, Donald Trump était de retour Vérité sociale plus tard dans la journée, se plaignant que Républicain Les débats de parti étaient une « perte de temps totale ».

En plus de réprimander le Comité national républicain pour avoir poursuivi la confrontation entre les sept candidats qui sont montés sur scène à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, il a déclaré qu’ils devraient plutôt lutter contre l’ingérence électorale.

L’ancien président a également fait l’éloge et fait des critiques cinglantes à l’égard de chacun de ses rivaux pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024 – qui sont largement derrière lui dans tous les sondages réalisés jusqu’à présent.

Plus tôt dans la semaine, M. Trump a condamné de manière accablante ses compatriotes républicains en déclarant qu’il ne croyait pas trouver son colistier pour la candidature du parti pour 2024 parmi les autres candidats.

Le groupe de sept personnes, composé du gouverneur de Floride Ron DeSantisentrepreneur Vivek Ramaswamyancien gouverneur du New Jersey Chris Christiesénateur de Caroline du Sud Tim Scottancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haleygouverneur du Dakota du Nord Doug Burgumet ancien vice-président Mike Penceest monté sur scène pour une session de 120 minutes organisée par Fox Business Network et Univision, environ un mois après le premier débat primaire à Milwaukee.

L’ancien président a commencé son message sur Truth Social : « J’ai gagné 56 points, donc les débats semblent être une perte de temps totale. Je suis également en avance de 10 sur Crooked Joe ! Que fait le RNC ? Ils devraient lutter contre l’ingérence électorale et l’arnaque à l’inscription des électeurs en Pennsylvanie. Les débats devraient être TERMINÉS, MAUVAIS pour le Parti républicain !

Il a poursuivi : « J’étais dans le Michigan hier soir avec des travailleurs de l’automobile et d’autres. Débat regardé = BULLETIN.

Voici ce que M. Trump avait à dire sur chacun des prétendants à l’investiture du Parti républicain.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum

Doug Burgum a fait un très bon travail, solide et intelligent !

(AFP via Getty Images)

Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey

Sloppy Chris Christie était un désastre, un fou dérangé de Trump !

(Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU

Nikki « Birdbrain » Haley a été dénoncée pour sa déloyauté et ses mensonges caustiques à propos du Parti républicain et de moi. N’a pas ce qu’il faut, je ne l’ai JAMAIS FAIT !

(Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

L’ancien vice-président Mike Pence

Lyin’ Mike Pence a perdu beaucoup de son énergie. Très plat, j’ai vraiment besoin de moi ! En fait, c’est assez triste à voir, mais il ira mieux. Trop de J-6 !

(PA)

Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud

Tim Scott a intensifié ses efforts. Un gars merveilleux. Au plaisir d’obtenir son approbation !

(PA)

Vivek Ramaswamy

Vivek a dit que j’étais un grand président. Merci. Bon travail!

(PA)

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis

Ron DeSanctimonious a passé une mauvaise nuit. Il sent que la fin est proche. Tomber comme un rocher !

(PA)

Bien que M. Trump ait seulement regardé le débat et ne semble pas enclin à assister aux sessions futures, sa campagne semble également surveiller activement les débats.

Dans un communiqué, Chris LaCivita, conseiller de campagne de Trump, a déclaré que le programme était « aussi ennuyeux et sans conséquence que le premier débat » et que « rien… n’a été dit ». [that] va changer la dynamique de la primaire dominée par le président Trump ».

Il a poursuivi : « Le RNC devrait immédiatement mettre un terme à tout autre débat primaire afin que nous puissions diriger notre feu sur le tordu Joe Biden et arrêter de perdre le temps et l’argent qui pourraient servir à expulser Biden de la Maison Blanche. »