Voici comment trouver les meilleures offres en ligne

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Chez Review, nous aimons penser que nous savons une chose ou deux sur les offres incroyables. Après tout, nous les achetons tous les jours! Que nous fassions état de ventes massives une fois par an, comme l’événement annuel Wayfair’s Way Day, ou que nous trouvions des prix bas sur certains des meilleurs articles que nous ayons jamais testés, nous suivons quelques pratiques clés pour garantir notre les lecteurs obtiennent les meilleures démarques possibles sur les meilleurs articles du Web.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Mais nous allons vous révéler un petit secret: vous n’avez pas besoin d’outils de haute technologie pour repérer des offres géniales comme les pros. En fait, parfois, c’est aussi simple que de comparer les prix avec ceux d’autres détaillants ou de maximiser les rabais promotionnels d’un magasin. Pour apprendre à évaluer les offres comme un expert, continuez à faire défiler sept de nos meilleurs conseils pour trouver des économies incroyables sur vos produits préférés.

1. N’achetez jamais le plein prix

Quel que soit le produit que vous recherchez, il sera forcément mis en vente à un moment ou à un autre. Nous avons vu à peu près tous les articles approuvés par des revues que nous ayons jamais testés, que ce soit notre aspirateur robot préféré, l’iRobot Roomba i7 + (599,99 $) ou le très convoité sèche-cheveux Dyson Supersonic, (actuellement en vente pour My Membres Best Buy). Grâce aux codes de réduction, aux remises et aux ventes simples, il y aura presque toujours une opportunité d’attraper le produit dont vous rêvez pour moins cher – c’est juste une question de frapper pendant que le fer est chaud. Pour vous assurer de rester informé, vous pouvez vous inscrire à nos textes d’offres, qui fournissent des informations actualisées.

2. Sachez quel est le prix total en premier lieu

Ne pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais de nombreux détaillants ont la mauvaise habitude d’augmenter le prix «original» d’un produit pour donner l’illusion d’une remise plus forte. Bien qu’il existe des outils spécifiques que nous utilisons chaque jour pour nous assurer que les démarques sur lesquelles nous écrivons sont en fait à un prix avantageux, vous pouvez également faire des recherches pour en être sûr. Vérifiez simplement le prix du produit chez le fabricant d’origine pour connaître le coût réel. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Dyson et voir que le prix d’origine de l’aspirateur sans fil Dyson Cyclone V10 Absolute est de 549,99 $, mais lorsque vous vous dirigez vers Amazon, il est répertorié à 669 $. En faisant vos devoirs, vous pouvez trouver des démarques qui feront la fierté même de notre équipe d’experts.

3. Magasinez

Disons que vous avez finalement décidé de franchir le pas et d’acheter le sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step, l’un de nos outils de coiffure préférés de tous les temps. Nous vous recommandons vivement de magasiner en ligne avant de décider de cliquer sur «terminer l’achat» sur le premier site que vous trouvez. Même s’il est en vente chez Walmart, par exemple, Amazon peut offrir des économies supplémentaires. Vous pouvez le savoir en entrant le nom du produit dans Google et en cliquant sur l’onglet « Shopping », qui vous montrera où se vend l’article et pour combien. Vous ne savez vraiment jamais ce que vous trouverez!

4. Utilisez des codes de réduction

Cela peut sembler une évidence, mais vous devez utiliser des codes de réduction chaque fois que cela est possible. Parfois, les détaillants entreront automatiquement les promotions en cours dans votre panier lors du paiement, et d’autres fois, vous devrez fouiller sur la page d’accueil pour voir s’il y a des codes actifs. Macy’s est l’un de nos magasins préférés pour les codes de réduction. Plusieurs fois, le site indiquera sur des pages de produits spécifiques s’il y a ou non des économies supplémentaires à gagner. Sinon, nous vous recommandons de regarder un peu autour de vous: y a-t-il une page d’offre sur laquelle cliquer? Êtes-vous un éducateur, un étudiant, un premier intervenant ou un militaire? (C’est vrai – de nombreux magasins offrent des rabais toute l’année pour des groupes spécifiques d’acheteurs!) Quelques minutes de fouille peuvent potentiellement vous faire économiser de la pâte à long terme. Si, après tout ce dur travail, vous êtes encore ne trouvant rien, vous pouvez toujours vous référer à notre page d’offres – nous travaillons avec des détaillants à l’occasion pour obtenir des codes exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs!

5. Inscrivez-vous pour recevoir des courriels et des rabais

Un autre moyen génial de trouver des opportunités d’économiser? Inscription aux e-mails des détaillants! Des tonnes de magasins fournissent des codes de réduction uniques lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à une liste de diffusion, tandis que d’autres envoient des bulletins hebdomadaires lorsque des baisses de prix impressionnantes se produisent. En vous assurant que vous êtes sur la liste, vous recevrez des notifications directement de la source, vous permettant ainsi de réaliser des ventes impressionnantes dès leur mise en ligne. D’autres détaillants, tels que Kohl’s, offrent aux acheteurs la possibilité d’obtenir des récompenses lorsqu’ils font leurs achats, comme Kohl’s Cash (pour chaque tranche de 50 $ dépensée, vous recevrez 10 $ en Kohl’s Cash à dépenser à un autre moment).

6. Méfiez-vous des vendeurs tiers

Les vendeurs tiers sont particulièrement populaires dans les grands magasins, tels qu’Amazon et Walmart, mais nous exhortons les acheteurs à faire attention lorsqu’ils achètent des produits auprès de ces fournisseurs. Bien que les prix soient parfois moins chers, nous ne pouvons pas garantir s’il s’agit de produits légitimes ou de vendeurs fiables. Si vous êtes intéressé par un produit vendu par un fournisseur tiers, vous devriez également consulter les notes et les avis sur le site, qui fourniront souvent une image plus claire de la façon dont ils peuvent gérer le service client et s’ils peuvent l’être ou non. fiable. Vous ne voulez pas être un acheteur facilement trompé par un pot instantané!

7. Consultez notre page d’offres

Enfin, vous pouvez toujours suivre notre page d’offres pour trouver des réductions de prix impressionnantes chaque jour! Notre travail consiste à trouver les meilleures ventes sur le Web, et nous sommes plus qu’heureux de partager ces démarques avec nos lecteurs. De la batterie de cuisine approuvée par la revue à la literie, nous vous présentons toutes les meilleures réductions du marché, vous permettant ainsi d’économiser des moolah importants.

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, les critiques de produits et plus encore.