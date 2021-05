Voici comment Tom Cruise s’attaque aux intrus sur les plateaux du prochain film «  Mission: Impossible  »

Tom Cruise ne néglige aucun effort pour terminer le tournage de son prochain film dans le Mission impossible la franchise. L’acteur a tourné pour le film en Angleterre pendant la pandémie de coronavirus. Plus tôt, il a été rapporté que Tom avait appelé quelques membres d’équipage pour avoir prétendument rompu la distance sociale pendant le tournage. Maintenant, il est dit que Cruise a appelé la sécurité pour s’attaquer aux intrus qui ont visité les ensembles de Mission impossible.

Parlant de la même chose, une source a déclaré au Sun: « Le plateau est si grand et ouvert qu’il a été impossible de tout fermer. Les intrus ont donc tenté de redimensionner les plates-formes et l’équipement mis en place pour les cascades. C’est un cauchemar pour la santé et la sécurité. La police a été appelée pour un incident la semaine dernière, puis Tom a été contraint de prendre des mesures lorsque cela s’est reproduit. «

La source a ajouté: « Cette fois, deux intrus ont été aperçus en train de grimper sur le plateau, ce qui a conduit la sécurité à se précipiter pour les faire descendre. Le plateau a l’air excitant et ces gens trouvent drôle d’essayer de prendre des photos d’eux-mêmes là-bas, mais ils ne réalisent pas à quel point C’est dangereux. Il faudra peut-être prévoir une sécurité supplémentaire. En plus d’être un cauchemar pour la sécurité, Tom et l’équipe ne veulent pas de retard pour le tournage. «

Plus tôt, un clip audio de Tom a été divulgué dans lequel il a appelé les membres de l’équipage pour avoir rompu la distance sociale. Le portail international a publié la cassette dans laquelle l’acteur peut être entendu en disant: « Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. «

Cruise a ajouté: « Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, si je vous vois le faire à nouveau, vous êtes foutu. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais. «