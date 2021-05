Voici comment Tesla a travaillé avec SpaceX et The Boring Company en 2020

Tesla a révélé dans un récent dépôt certaines des façons dont la société travaille avec les autres entreprises du PDG Elon Musk, notamment SpaceX et The Boring Company.

Le dépôt montre des transactions entre parties liées qui comprenaient l’achat de SpaceX pour 2,6 millions de dollars de composants de véhicules Tesla et 1,5 million de dollars de systèmes, composants et services Tesla Energy en 2020. Le dépôt, publié vendredi soir, note que ces prix comprennent la main-d’œuvre et que certaines pièces et certains systèmes ont été modifiés.

La collaboration entre les entreprises de Musk n’est pas nouvelle.

Par exemple, SpaceX partage deux membres du conseil d’administration avec Tesla. Elon Musk siège au conseil d’administration des deux, tout comme son frère Kimbal Musk et Antonio Gracias.

SpaceX a également fait une tradition de conduire les astronautes à la rampe de lancement dans la version de la société d’un «astrovan», un Tesla Model X arborant le logo de la NASA, pour des lancements en équipage et d’autres occasions. Et Tesla partage certains employés avec SpaceX, dont Charles Kuehmann, qui occupe le poste de vice-président de l’ingénierie des matériaux pour les deux sociétés.

Les transactions entre les entreprises de Musk ont ​​été relativement modestes jusqu’à présent. Mais le dépôt de vendredi suggère que SpaceX a acheté plus de technologies et de services à Tesla au fil du temps, alors même que le constructeur automobile luttait contre les pénuries de puces qui ont tourmenté l’industrie automobile.

La capsule Crew Dragon « Resilience » de la société est revenue sur Terre dimanche, s’écrasant dans le golfe du Mexique après une mission record SpaceX-NASA vers la Station spatiale internationale.

Pour remplir ses diverses missions, SpaceX a acheté à Tesla pour 2,1 millions de dollars de pièces automobiles, y compris la main-d’œuvre et les modifications pour une utilisation non automobile, à Tesla au premier trimestre de 2021 seulement. C’est plus du triple des 600000 dollars dépensés par SpaceX en pièces automobiles Tesla au cours de la même période l’année précédente.

Lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de Tesla le 26 avril 2021, Musk a vanté un trimestre record pour sa société de voitures électriques. Il a également déploré la complexité de la production de véhicules en général, ainsi que la pénurie de puces et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement qui sévissent dans l’industrie et Tesla.

Il a déclaré que les efforts qu’il avait fallu à Tesla pour atteindre la production de véhicules électriques à haut volume consistaient à surmonter « un problème de logistique qui rend la Seconde Guerre mondiale anodine ». Le PDG a ajouté que le premier trimestre de 2021 avait, « … Certains des défis de chaîne d’approvisionnement les plus difficiles que nous ayons jamais rencontrés dans la vie de Tesla. Difficultés insensées avec les chaînes d’approvisionnement avec des pièces, sur toute la gamme de pièces. . «

Le dépôt Tesla de vendredi n’a pas dit exactement ce que SpaceX a acheté ou comment il utilisera tous les systèmes et pièces.