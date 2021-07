Voici comment Shefali Shah s’est préparée pour ‘Delhi Crime’ – sa performance la plus stellaire ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La performance stellaire de l’actrice de Bollywood Shefali Shah dans la puissante série Web du réalisateur Richie Mehta ‘Delhi Crime’ était inoubliable. En effet, elle a même remporté les Asian Academy Creative Awards pour la série dans la catégorie Meilleure actrice dans un premier rôle ! L’émission est basée sur l’incident réel du viol collectif brutal d’un stagiaire en physiothérapie de 23 ans le 16 décembre 2012.

Dans la série, elle a joué le rôle de Vartika Chaturvedi ; son personnage était basé sur l’ancien DCP de la police de Delhi Chaya Sharma. Elle avait résolu l’affaire en 3 jours.

Étant donné que l’affaire elle-même était assez traumatisante, Shefali a dû passer par beaucoup de préparation pour comprendre son personnage. Elle avait parlé du travail en coulisses dans une interview avec un portail de divertissement. Au cours de la conversation, Shefali a révélé qu’elle avait même eu l’occasion de parler à l’ancien DCP de la police de Delhi Chaya Sharma et de lui poser des questions.

Elle a déclaré à Vogue India : « Pour être très honnête, je ne pense pas que je sois encore sorti de la série mentalement, et je ne sais pas comment faire ça. Je suis un acteur instinctif, mais il y avait beaucoup de préparation qui est à l’origine de la création de ce personnage. Notre directeur avait un plan fantastique prêt pour nous. Il avait déjà fait des années de recherche et j’ai eu l’honneur et le privilège de parler à Chhaya (Sharma) madame et de lui poser des questions. «

L’actrice voulait plonger profondément dans son personnage et comprendre sa complexité intérieure, en ramenant en particulier les mêmes émotions que le personnage aurait ressenties dans la situation réelle. Dans la même interview, elle a poursuivi en expliquant comment les recherches qu’elle avait menées étaient devenues une partie de son subconscient.

« Il a fallu beaucoup de choses pour la créer. Lorsque vous travaillez sur tout cela, pendant des heures et des heures, puis que vous passez devant la caméra, la recherche que vous avez effectuée devient une partie de votre subconscient, comme si vous aviez en fait l’a vécu. Et c’est là que la magie opère. Elle n’est ni pratiquée, ni répétée, ni calculée. L’histoire est répartie sur cinq jours, donc chaque instant est pris en compte et chaque instant doit être pris en compte. Combien d’heures a-t-elle dormi ? Quand a-t-elle fait une pause ? À quand remonte la dernière fois qu’elle a fait une pause dans l’affaire ? À quand remonte la dernière fois qu’elle a pris un café ? Chaque petit détail comptait pour créer le personnage. Je ne peux même pas commencer à vous dire ce qui s’est passé derrière sa création. Cela a été une courbe d’apprentissage pour moi. Je n’ai jamais travaillé comme ça. Et je ne pense pas que je me vois travailler d’une autre manière que celle-ci à l’avenir, » elle a ajouté.

La série a été la première série Web indienne à remporter un International Emmy Award.

Côté travail, outre ‘Delhi Crime’, Shefali a figuré dans plusieurs films tels que ‘Juice’, ‘Dil Dhadakne Do’, ‘Ankahi’ et sera prochainement vu dans ‘Doctor G’, ‘Delhi Crime 2’ et ‘Chéris’.