Voici comment Shah Rukh Khan et Gauri Khan ont réagi au teaser du premier film de leur fille Suhana Khan, The Archies

Le teaser du très attendu The Archies a été dévoilé lors de l’événement annuel Netflix Tudum au Brésil aux petites heures du dimanche 18 juin (selon l’heure indienne). Le film Zoya Akhtar marque les débuts de la fille de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, Suhana Khan, de Boney Kapoor et de la fille de feu Sridevi, Khushi Kapoor, et du petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan, Agastya Nanda.

Partageant le teaser sur ses plateformes de médias sociaux, Shah Rukh Khan a écrit : « Le jour de la fête des pères, je souhaite le meilleur à mon bébé, à tous les bébés et à Tiger Baby pour #TheArchies ! ». Tiger Baby est la maison de production de Zoya Akhtar et Reema Kagti sous laquelle ils ont financé le film. Gauri Khan a également partagé le teaser sur son Instagram et l’a sous-titré : « Super excitée de regarder le style #TheArchies @zoieakhtar. Tout le meilleur à la merveilleuse équipe ! ».

La sœur de Khushi Kapoor, Janhvi Kapoor, a également montré son bonheur en partageant le teaser sur ses histoires Instagram et en écrivant : « Ça a l’air tellement excitant !!! J’ai hâte, quel monde amusant vous avez créé, ça va être magique ! Et mon bébé Khushi, je t’aime, puis-je te mordre les joues, tu me manques ». La mère d’Agastya, Shweta Bachchan Nanda, a également partagé le teaser et a écrit : « Voici les Archies. Le gang le plus mignon. »









Le film met également en vedette Aditi Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda dans des rôles de premier plan. Bien que la date de sortie du film n’ait pas encore été révélée, un rapport indique que le premier film de Suhana, Agastya et Khushi, The Archies, arrivera sur Netflix le 24 novembre.

The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir fait des succès au box-office et des films appréciés par la critique, notamment Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy. Elle a également réalisé des courts métrages dans Bombay Talkies, Lust Stories et Ghost Stories.

