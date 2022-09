Aryan Khan est l’enfant vedette le plus fort et s’est élevé comme un phénix. Pendant son essai de drogue, des millions de personnes ont cru en lui et l’ont soutenu et voici le garçon qui brille comme jamais auparavant. Aryan Khan a connu la période la plus difficile de tous les enfants stars, mais le garçon n’est pas tombé et c’est ce qui l’a fait, Aryan Khan n’a plus besoin du nom de son père superstar Shah Rukh Khan. Alors que Shah Rukh et Gauri Khan étaient des exemples classiques d’être le parent idéal d’Aryan pendant sa période difficile. L’acteur superstar a encore une fois fait tomber ses fans amoureux de lui avec sa patience et sa résilience, il est une raison d’être le KING KHAN même maintenant. Alors que l’affaire du procès pour drogue d’Aryan Khan le hante toujours, ses parents ne négligent aucun effort pour le maintenir en vie et donner des coups de pied. Ces exemples prouvent qu’ils l’aident à faire face.

Le récent message de Gauri Khan pour son fils Aryan Khan est tout ce qui est amour

Gauri Khan est une femme merveilleuse et une mère puissante. Elle était un rocher dans la famille pendant les moments difficiles. Son dernier message pour son fils Aryan Khan montre seulement qu’elle est prête à garder son fils motivé à progresser, car il n’y a pas de retour en arrière. Alors que Shah Rukh Khan l’aide aussi à recopier son passé amer.

Récemment, beaucoup ont été témoins du côté mature d’Aryan Khan lorsqu’un fan a attrapé de force SRK à l’aéroport pour cliquer sur une photo. Il a allumé le bouclier de son père et les fans l’ont félicité pour son comportement calme. Alors que le garçon qui est un homme libre est en train de voyager et devient aussi actif socialement. Il a surpris tout le monde avec sa publication Instagram sur les réseaux sociaux, que nous n’avons pas vu venir. Aryan Khan se remet lentement du passé alors que le jeune garçon écrit et est même prêt à réaliser une série Web suggérant bientôt des reportages.