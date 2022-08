Voici comment se déroule le plan de redressement du PDG de Peloton, Barry McCarthy

Une salle d’exposition Peloton présente des vélos et des tapis roulants le 20 janvier 2022 à Coral Gables, en Floride.

Les investisseurs du peloton fuient après le quatrième trimestre décourageant de la société. Mais le PDG Barry McCarthy essaie de les convaincre de rester pour ce qu’il dit être une histoire de retour.

Les actions ont chuté de près de 20% jeudi, effaçant les gains que la société a enregistrés mercredi après avoir annoncé un rapprochement avec Amazon pour vendre une partie de son équipement.

Peloton a rapporté jeudi matin que ses pertes au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin s’élevaient à 1,2 milliard de dollars et que les ventes avaient chuté d’environ 28 % par rapport aux niveaux de l’année précédente. Ses marges brutes liées à la condition physique se sont érodées à mesure que les stocks s’accumulaient et que les dépenses de transport et de stockage augmentaient.

Peloton a réussi à modérer sa consommation de trésorerie, mais il ne s’attend pas à atteindre l’équilibre des flux de trésorerie sur une base trimestrielle avant au moins le second semestre de l’exercice 2023.

Les sombres perspectives de Peloton pour la période actuelle et son manque de prévisions pour l’année complète ont incité l’analyste de Jefferies, Randy Konik, à déclarer jeudi dans une note aux clients que “les gymnases sont de retour en force”.

“Il y a de nombreux membres du Peloton qui n’utilisent plus le vélo mais qui paient toujours l’abonnement mensuel “, a déclaré Konik. “Ces utilisateurs marginaux sont susceptibles de couper le cordon dans les mois et les années à venir, d’autant plus que les sous-prix mensuels sont augmentés par la société. .”

Lorsque McCarthy a repris le rôle de PDG du fondateur de la société, John Foley, il a déclaré qu’il ne réalisait pas à quel point certains problèmes étaient profonds. Maintenant, McCarthy réduit les coûts et essaie d’augmenter les revenus d’abonnement à marge plus élevée afin qu’ils dépassent les ventes de matériel.

“Il se trouve que nous sommes assis en plein milieu du pivot”, a déclaré l’ancien dirigeant de Netflix et Spotify aux analystes lors d’une conférence téléphonique. “Nous avons fait des progrès substantiels en abordant tous les vents contraires liés à l’infrastructure de l’entreprise, et il est maintenant temps de revenir à l’entreprise.”