Voici comment savoir si vous pouvez vous permettre un gros achat post-Covid

L’économie américaine est inondée de stimulus économique et de dépenses de célébration de la réouverture de Covid. Les statistiques le montrent : la flambée des ventes au détail, la baisse du chômage et l’augmentation de l’inflation indiquent tous un consommateur prêt à dépenser. Alors que plus d’emplois et un retour à la normalité sociale post-pandémique peuvent inciter de nombreux Américains à consommer, cela ne devrait pas être fait arbitrairement.

Plus de Investissez en vous : Voici comment dépenser plus intelligemment alors que les prix à la consommation augmentent Les 3 chiffres budgétaires que vous devez connaître pour rembourser vos dettes et épargner davantage pour la retraite Voici 5 façons de dépenser de l’argent qui peuvent réellement vous rendre plus heureux

« À l’heure actuelle, plus de 40 % des Américains sont encore gagner plus au chômage qu’employé, avec un salaire minimum effectif au nord de 15 $ l’heure », a déclaré Manderfield.

« Les allocations de chômage fédérales élargies devraient prendre fin en septembre 2021, sans mesures fédérales ou étatiques supplémentaires », a déclaré Chris Manderfield, vice-président exécutif de Key Bank. « Bien qu’il y ait plus d’offres d’emploi maintenant qu’avant la pandémie, il est important de se rappeler que ces opportunités sont concentrées dans des industries spécifiques telles que la construction, la fabrication et l’expédition/la distribution. »

Le facteur le plus important à considérer avant de faire des folies est la sécurité de votre source de revenus ou votre statut d’emploi. Si vous êtes pleinement (et en toute sécurité) employé, rattrapé par vos factures, avez une dette minimale et des économies saines, obtenir oui est une proposition plus facile que pour les millions d’Américains qui restent au chômage ou sous-employés, et dépendent des mesures de relance du gouvernement .

Alors que la plupart des variables économiques indiquent une croissance continue du PIB, y compris une croissance significative dans les industries les plus durement touchées par la pandémie, Manderfield dit qu’il est important que les consommateurs s’assurent de disposer de trois à six mois d’économies d’urgence pour couvrir le chômage inattendu.

L’affaiblissement des mesures de relance, l’augmentation de l’inflation, des taux de chômage toujours élevés et un certain nombre d’autres facteurs peuvent créer une incertitude quant à l’orientation de l’économie. Alors que l’écrasante majorité des indicateurs indiquent une vigueur continue, des facteurs tels que l’inflation, en particulier, peuvent rendre les articles coûteux encore plus coûteux en termes réels et nominaux. C’est particulièrement important si vos revenus ne suivent pas le rythme. Le logement, la nourriture et les voitures sont tous plus chers d’une année à l’autre.

Et ne touchez pas à votre épargne pour faire des folies, surtout pas à l’épargne-retraite.

« J’hésiterais à recommander (ceci) étant donné les implications fiscales, le potentiel de croissance continue du marché et les prix élevés dus à l’inflation », a déclaré Manderfield.

Alors que l’enthousiasme de restrictions assouplies et d’une économie plus dynamique peuvent sembler des raisons de dépenser plus et d’acheter gros, les fondamentaux de l’économie et votre situation financière personnelle devraient primer.

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Avant, je devais 40 000 $ et maintenant je suis sur la bonne voie pour prendre ma retraite à 65 ans avec plus de 1,5 million de dollars : voici mon meilleur conseil passant par Grandir avec Acorns+CNBC

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.