Voici comment savoir si vous êtes en retard en matière d’épargne-retraite

Peter Cadé | Pierre | Getty Images

De nombreuses personnes ont l’impression d’être en retard dans leur épargne-retraite. Mais que signifie exactement « derrière » ? Plus de la moitié, soit 56 %, des adultes américains actifs déclarent qu’ils sont en retard par rapport à ce qu’ils devraient être lorsqu’il s’agit d’épargner pour leur retraite, dont 37 % qui déclarent se sentir « considérablement en retard », selon une nouvelle enquête Bankrate. enquête. Près d’un tiers déclarent qu’ils auraient besoin d’un million de dollars ou plus pour prendre une retraite confortable. Voici comment les experts disent que vous pouvez déterminer si vous êtes réellement en retard – et ce que vous pouvez faire pour rattraper votre retard.

Les outils en ligne peuvent fournir des points de comparaison

Les adultes peuvent se sentir en retard parce qu’ils n’ont pas atteint «ces objectifs dans leur esprit en tant que règles empiriques ou points de comparaison» qu’ils se sont fixés en fonction de ce qu’ils ont lu en ligne, a déclaré la planificatrice financière agréée Lazetta Rainey Braxton, co- fondateur et co-PDG du cabinet de conseil virtuel 2050 Wealth Partners. Braxton, membre du CNBC Financial Advisor Council a souligné les « nombreuses calculatrices » disponibles en ligne pour aider les investisseurs à évaluer le montant dont ils pourraient avoir besoin, en tenant compte à la fois des dépenses courantes liées au mode de vie et de celles qui pourraient augmenter à la retraite, comme les frais médicaux. Cette dernière peut être importante : selon fidélitéle couple de retraités moyen âgé de 65 ans cette année pourrait avoir besoin d’économiser environ 315 000 $ pour couvrir les dépenses de santé à la retraite.

Plus de votre argent : Voici un aperçu d’autres histoires sur la façon de gérer, de faire fructifier et de protéger votre argent pour les années à venir.

Les sociétés de courtage telles que Fidelity et T. Rowe fournissent des références pour aider à clarifier le chemin vers la retraite. Les points de référence fournissent différentes étapes d’âge et un objectif de montant à épargner. Par exemple, selon le guide de Fidelityvous devriez viser à économiser deux fois votre salaire de départ à l’âge de 35 ans et 10 fois votre salaire de départ à l’âge de 67 ans. D’après T. Rowevous devriez avoir économisé 1 à 1,5 fois votre salaire annuel actuel à 35 ans, et entre 7 et 13,5 fois votre salaire à 65 ans.

« Mieux vaut des informations spécifiques que pas d’informations »

Compte tenu de telles mesures, il n’est pas étonnant que les gens se sentent à la traîne. Les personnes âgées de 25 à 34 ans ont un solde moyen 401(k) de 30 017 $, soit un solde médian de 11 357 $, selon Vanguard. Comment l’Amérique sauve le rapport 2023. Même dans le groupe d’âge de 55 à 64 ans, les soldes moyen et médian sont respectivement de 207 874 $ et 71 168 $. Se comparer à des critères de référence pourrait rendre les adultes proches ou en retraite stressés si on leur dit qu’ils ont besoin d’une somme supplémentaire à six chiffres pour prendre leur retraite, a déclaré à CNBC Christine Benz, directrice des finances personnelles et de la planification de la retraite chez Morningstar. « Mais je pense que des informations spécifiques valent mieux que pas d’informations », a déclaré Benz à propos des critères de référence. Les membres de la génération X et les baby-boomers ont déclaré se sentir plus en retard dans leur retraite que quiconque dans l’enquête Bankrate, avec 51 % des membres de la génération X et 40 % des baby-boomers pensant qu’ils sont « considérablement en retard ».

Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate, a déclaré que les personnes âgées se sentent plus en retard parce que si elles n’ont pas encore pris leur retraite, celle-ci se rapproche, et ces travailleurs se rendent compte « qu’ils n’ont pas autant épargné qu’ils le souhaiteraient ». Les gens vivent également plus longtemps en moyenne, ce qui signifie que de nombreux travailleurs doivent désormais financer ce qui pourrait être une retraite de 30 ans. Dans ce cas, Rossman a déclaré qu’un taux de retrait de 4 % était une « valeur sûre ». Si les gens pensent qu’ils ont besoin d’entre 1 et 2 millions de dollars pour prendre leur retraite – comme l’ont indiqué 13 % des personnes interrogées dans l’enquête Bankrate – alors un taux de retrait de 4 % équivaudrait à environ 40 000 dollars par an, a-t-il déclaré. « Cela ne semble pas si important au début, puis on se dit: ‘Oh, wow, j’aurais peut-être besoin de plus de 40 000 $ par an pour vivre' », a déclaré Rossman. « Alors maintenant, c’est pour ça que tu te sens en retard. »

Comment rattraper son retard en matière d’épargne-retraite

Souvent, consulter autant d’endroits différents pour obtenir des conseils en matière d’épargne ne peut que provoquer davantage d’anxiété, a déclaré CFP Marguerita Cheng, PDG de Blue Ocean Global Wealth à Gaithersburg, Maryland. Cheng — qui est également membre de CNBC Conseil des conseillers financiers — a déclaré que si le site Web du promoteur de votre régime de retraite d’employeur et plusieurs autres outils indiquent que vous êtes en retard, la meilleure chose à faire est d’examiner vos taux de cotisation. Lorsque les gens disent qu’ils maximisent leur plan de retraite, ils veulent souvent dire qu’ils maximisent en termes de contrepartie de leur employeur, qui oscille généralement entre 5 % et 6 %, a noté Cheng.

Cependant, vous pourrez peut-être cotiser davantage à votre 401(k) pour atteindre le maximum annuel, a-t-elle déclaré. Les travailleurs peuvent cotiser jusqu’à 22 500 $ cette année dans le cadre du Limite 2023 de l’IRS. Les personnes âgées de 50 ans et plus – qui ont déclaré être les plus stressées au sujet de leur retraite – sont admissibles à une contribution supplémentaire de 7 500 $..