Voici comment savoir si nous sommes en récession, et ce n’est pas ce que vous pensez

Les gens font leurs courses dans un supermarché alors que l’inflation a affecté les prix à la consommation à New York, le 10 juin 2022. Andrew Kelly | Reuter

Tous ceux qui s’en soucient savent que les récessions se produisent lorsqu’il y a deux trimestres consécutifs de croissance négative – tout le monde, sauf ceux qui décident réellement quand l’économie est en récession. Pour ces gens, au National Bureau of Economic Research, la définition de la récession est beaucoup plus spongieuse. Officiellement, le NBER définit la récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”. Les économistes du bureau, en fait, professent même ne pas utiliser le produit intérieur brut, la mesure la plus large de l’activité, comme baromètre principal. C’est important, car les données à venir jeudi pourraient indiquer que les États-Unis ont connu leur deuxième période consécutive de croissance négative au deuxième trimestre. Même si chaque période depuis 1948 de deux trimestres négatifs consécutifs a coïncidé avec une récession, cela ne se produira peut-être pas cette fois. Pourquoi? C’est compliqué. “Le NBER serait la risée s’il disait que nous avions une récession alors que nous créons 400 000 emplois par mois”, a déclaré Dean Baker, co-fondateur du Center for Economic and Policy Research. “Je ne peux même pas imaginer qu’ils penseraient une seconde que nous sommes en récession.” En effet, la masse salariale non agricole a augmenté en moyenne de 457 000 par mois au cours des six premiers mois de l’année, à peine les conditions associées à un ralentissement économique. De plus, il y a 11,3 millions d’offres d’emploi et seulement 5,9 millions de travailleurs disponibles pour les combler, ce qui indique que l’embauche devrait rester forte.

Le cas de la récession

Mais il y a aussi eu des inconvénients. Dépenses de consommation au niveau du dollar a été solide, mais une fois ajusté pour tenir compte d’un sommet de 40 ans, l’inflation l’a été beaucoup moins. Le déficit commercial américain a atteint un niveau record en mars, un autre facteur négatif pour le PIB. Les stocks ont pris du retard, ce qui nuit également à la croissance telle qu’elle est mesurée par le Bureau of Economic Analysis. Pour le public, cependant, ce ne sont que des détails laissés aux économistes. Si le chiffre du PIB du deuxième trimestre est négatif et que les journalistes et la Maison Blanche n’appellent pas de récession, cela ne manquera pas de semer la confusion et peut-être la colère de ceux qui ont été touchés par la flambée de l’inflation et un net ralentissement de certains aspects de l’économie. Après tout, il y a beaucoup de choses qui le rendent se sentir comme une récession : des prix exorbitants, des pénuries de produits généralisées et des avertissements d’entreprises comme Walmart indiquant que les bénéfices diminuent en raison de l’évolution des habitudes de consommation, pour n’en nommer que trois. Le premier trimestre a vu le PIB se contracter de 1,6 %, et le Le tracker en temps réel de la Réserve fédérale d’Atlanta indique la même baisse pour le T2. “Je pense que ça reste juste un jeu de sémantique. La trajectoire de l’économie est nettement plus basse, qu’on la définisse comme [a recession] ou pas », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements du Bleakley Advisory Group. « Au contraire, le troisième trimestre va montrer une nouvelle faiblesse. Vous pourriez donc avoir trois trimestres consécutifs de contraction du PIB. Cela signifie-t-il techniquement que nous sommes en récession ?”

Le critère