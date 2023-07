Voici comment rester au frais et rester en sécurité pendant une vague de chaleur

LAS VEGAS (AP) – La chaleur torride à travers les États-Unis a déjà causé plus d’une douzaine de morts rien qu’au Texas et conduit à une misère croissante pour des millions de personnes du nord-ouest du Pacifique au sud.

Et la fin officielle de l’été est encore dans des mois.

Voici un guide sur la façon de rester au frais et de rester en sécurité dans les températures éprouvantes alors que la dernière vague de chaleur qui ravage le pays se propage vers l’est.

POURQUOI LA CHALEUR EXTRÊME EST-ELLE DANGEREUSE ?

La chaleur tue plus d’Américains que tout autre événement météorologique, y compris les tornades et les inondations, même si la plupart des décès liés à la chaleur peuvent être évités grâce à la sensibilisation et à l’intervention, selon l’Environmental Protection Agency.

« La chaleur est le tueur silencieux. Personne n’y pense », a déclaré Ben Zaitchik, professeur et climatologue à l’Université Johns Hopkins, dont les recherches incluent les vagues de chaleur. « Il fait de plus en plus chaud un peu partout. Cela signifie que même sans phénomène météorologique particulier, comme ce que nous voyons au Texas en ce moment, nous voyons des températures auxquelles nous ne sommes pas habitués, et cela en soi est un risque.

Le corps se refroidit normalement en transpirant, mais une chaleur extrême peut interrompre votre capacité à le faire, entraînant potentiellement un épuisement par la chaleur ou un coup de chaleur, une défaillance d’organe ou la mort.

Les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète sont les plus à risque. Mais cela ne signifie pas que les personnes en bonne santé sont immunisées, a déclaré Ashley Ward, directrice du Heat Policy Innovation Hub de l’Institut Nicholas pour l’énergie, l’environnement et la durabilité de l’Université Duke.

La chaleur peut avoir des effets néfastes sur les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur, par exemple, ainsi que sur les sans-abri ou ceux qui n’ont pas de climatisation efficace ou pas du tout.

QUELS SONT LES SIGNES DES MALADIES LIÉES À LA CHALEUR ?

Vous pourriez subir un coup de chaleur si la température de votre corps atteint ou dépasse 103 degrés. D’autres symptômes incluent des nausées, des maux de tête, la soif et un rythme cardiaque rapide et fort.

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que le coup de chaleur est une urgence médicale et recommandent aux personnes présentant des symptômes d’appeler le 911.

Les symptômes de l’épuisement par la chaleur comprennent une forte transpiration, des crampes musculaires, des étourdissements, des vomissements et une peau froide, pâle ou moite. Le CDC dit que vous devriez demander un traitement si ces symptômes s’aggravent ou durent plus d’une heure.

ET SI JE N’AI PAS DE CLIMATISATION À LA MAISON ?

Selon le CDC, passer seulement quelques heures dans un espace climatisé peut aider votre corps à rester au frais lorsque vous retournez dans la chaleur. Profitez donc des espaces publics climatisés, comme les bibliothèques et les centres commerciaux.

Pendant la journée, couvrez vos fenêtres, éteignez les lumières et évitez d’utiliser la cuisinière ou le four. Si vous vivez dans un endroit sec, suspendez des serviettes humides pour rafraîchir la pièce.

La nuit, si les températures baissent, gardez vos fenêtres et vos volets ouverts.

Ward, le chercheur de Duke, a déclaré qu’il était également important de sortir des sentiers battus si vous n’avez pas de climatisation. Après avoir pris un bain ou une douche fraîche, par exemple, asseyez-vous devant un ventilateur pendant que votre peau est encore humide.

Elle recommande également de tremper vos pieds au-dessus des chevilles et les bras au-dessus des coudes dans de l’eau froide pendant 10 à 15 minutes.

Si vous n’avez qu’un seul ventilateur, a déclaré Ward, donnez la priorité à la création d’un espace de couchage frais plutôt que d’espaces communs.

« C’est à ce moment-là que votre corps récupère vraiment de l’exposition à la chaleur pendant la journée », a-t-elle déclaré.

ET SI JE DOIS ÊTRE À L’EXTÉRIEUR?

Hydratez-vous et n’attendez pas d’avoir soif pour boire.

Limitez votre exposition au soleil en restant à l’ombre ou en utilisant un parasol. Portez des lunettes de soleil et un chapeau ou une casquette à larges bords.

Si vous travaillez à l’extérieur et que vous avez accès à de l’eau fraîche, pensez à faire tremper votre chemise et à répéter le processus toutes les heures ou chaque fois qu’elle sèche, a déclaré Ward.

Les sans-abri devraient contacter les refuges pour obtenir des informations sur les ressources locales, y compris les centres de refroidissement temporaires.

DOIS-JE M’INQUIÉTER DES BRÛLURES ?

Les médecins des centres de brûlures de l’Arizona et du Nevada ont mis en garde contre les blessures causées par le contact avec des routes surchauffées et d’autres surfaces.

Cela peut arriver, par exemple, si vous vous effondrez à cause de la déshydratation ou d’un coup de chaleur et que vous ne pouvez pas vous relever du sol chaud.

Mais les brûlures peuvent également provenir du contact avec des surfaces chaudes comme les sièges en cuir ou le béton au bord de la piscine, alors soyez prudent lorsque vous attrapez une poignée de porte en métal ou une boucle de ceinture de sécurité et lorsque vous sortez d’une piscine.

COMMENT GARDER MES ANIMAUX EN SÉCURITÉ ?

Planifiez vos promenades en plein air quand il fait le plus frais, comme tôt le matin ou le soir, et protégez les pattes de vos amis à quatre pattes avec des chaussures respirantes.

Gardez les animaux domestiques à l’intérieur si vous le pouvez et s’ils doivent sortir, assurez-vous qu’ils ont accès à l’ombre.

« Une niche en elle-même n’est pas de l’ombre », a déclaré Ward. « C’est un four. »

Ne laissez jamais un animal domestique dans une voiture chaude.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le nom d’un institut de l’Université Duke en Nicholas Institute for Energy, Environment and Sustainability. Il corrige également le titre d’Ashley Ward au poste de directeur du Heat Policy Innovation Hub de l’institut.

Rio Yamat (), L’Associated Press