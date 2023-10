Voici comment regarder TNT Sports sur votre appareil, maintenant l’application BT Sport se ferme

L’application BT Sport devrait fermer ses portes le jeudi 12 octobre, ce qui signifie que les clients de TNT Sports ne pourront plus regarder la Premier League ou la Ligue des Champions sur leur appareil via l’application du diffuseur.

Une fois fermée, l’application sera mise à jour pour devenir l’application TNT Sports, grâce à laquelle les utilisateurs pourront accéder à un service gratuit d’actualités et de résultats sans avoir besoin d’un abonnement à la chaîne. Cependant, regarder du sport en direct sur l’application n’est tout simplement pas possible.

Alors, comment pouvez-vous continuer à regarder les matchs en direct de la Premier League, ou tous les matchs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence sur votre appareil via TNT Sports ? QuatreQuatreDeux détaille cela ci-dessous.

L’application Discovery+ est le nouveau lieu pour regarder TNT Sports (Crédit image : TNT Sports)

Comment regarder TNT Sports sur votre appareil, maintenant l’application BT Sport se ferme

Ne vous inquiétez pas, la fermeture de l’application BT Sport n’est qu’une étape supplémentaire dans le changement de nom de la chaîne en TNT Sports, une coentreprise avec Warner Bros. Discovery.

Désormais, tous les clients de TNT Sports n’ont plus qu’à télécharger le application découverte+, accessible sur n’importe quel appareil. Une fois qu’un client a créé son compte Discovery+, il peut télécharger l’application Discovery+ pour se connecter et continuer à regarder chaque match diffusé sur le diffuseur.

Abonnés TNT Sports existants via BT et EE besoin d’activer leur Discovery+ pour accéder au sport en direct, un processus simple qui leur permet de continuer à regarder les matchs de Premier League et de Ligue des Champions où qu’ils le souhaitent.

TNT Sports sur l’application découverte+ (Crédit image : TNT Sports)

TNT Sports détient les droits exclusifs sur la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ainsi que sur 52 matchs de Premier League au cours de la saison 2023/24. La Ligue 1, la Serie A et la Ligue nationale sont également diffusées sur la chaîne.

Les clients de TNT Sports peuvent inscrivez-vous et regardez autant de football qu’ils le souhaitent sur le diffuseur sans être liés par un contrat. La possibilité d’annuler est disponible à tout moment.

Plus d’histoires sur la Premier League et la Ligue des Champions

Pep Guardiola a taquiné le travail de la Juventus alors qu’il discute de son avenir à Manchester City.

FourFourTwo a classé les groupes de mort les plus difficiles de tous les temps en Ligue des championsavec Newcastle, le PSG, Milan et le Borussia Dortmund tous réunis cette saison.