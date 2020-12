Netflix StreamFest était l’extravagance de la société qui a permis aux gens en Inde de regarder gratuitement du contenu Netflix illimité pendant deux jours le week-end dernier. Compte tenu du succès du StreamFest, Netflix ramène le streaming gratuit pendant deux jours supplémentaires, du 9 décembre au 11 décembre. La deuxième itération du StreamFest de Netflix a commencé à 9 h aujourd’hui (9 décembre) et se poursuivra jusqu’à 8 h 59 le 11 décembre. Netflix a prolongé le Netflix StreamFest quelques jours seulement après sa première diffusion (du 5 au 6 décembre) et la deuxième itération est également réservée aux téléspectateurs en Inde.

Le Netflix StreamFest est limité à un seul flux de définition standard (SD) et Netflix limite également le nombre de téléspectateurs gratuits. Malheureusement, il n’y a pas d’option pour passer à la vidéo haute définition pendant le Netflix StreamFest. Le Netflix StreamFest permet aux utilisateurs de diffuser des films et des séries télévisées originaux, sans même créer de compte. Ceux qui souhaitent tirer parti du streaming gratuit peuvent regarder Netflix sur n’importe quelle plate-forme, y compris Android, iPhone, Smart TV, console de jeu, Chromecase ou dans un navigateur. Les utilisateurs de Netflix StreamFest peuvent également créer des profils et ajouter des éléments à «Ma liste», modifier les contrôles parentaux, changer l’interface utilisateur en hindi et choisir les sous-titres ou doublages qu’ils aiment.

Pour commencer à regarder Netflix gratuitement pendant le StreamFest, les utilisateurs doivent se rendre sur Netflix.com/StreamFest, puis s’inscrire avec leur nom et leur adresse e-mail. De plus, ceux qui avaient auparavant un abonnement Netflix sur l’e-mail donné pourront reprendre là où ils s’étaient arrêtés. Cela vaut également pour ceux qui se sont inscrits à Netflix StreamFest lors de la première tentative du week-end dernier.

En Inde, Netflix propose actuellement quatre plans d’abonnement. Le plan Rs 199 pour mobile uniquement offre une diffusion en continu jusqu’à une résolution de 480p et ne peut être utilisé qu’avec l’application mobile Netflix. Le plan Basic Rs 499 offre également une résolution maximale de 480p en streaming et peut être utilisé sur n’importe quel mobile, téléviseur ou PC, mais le streaming est limité à un écran à la fois. Le plan Standard au prix de Rs 649 offre un streaming en résolution Full HD avec la possibilité de diffuser simultanément Netflix sur deux écrans en même temps. Le plan Premium de niveau le plus élevé est au prix de Rs 799 par mois et diffuse du contenu 4K + HDR et peut être visualisé sur jusqu’à 4 écrans en même temps.