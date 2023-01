Voici comment recycler les lumières des fêtes et les arbres dans le comté de McHenry – Shaw Local

Les résidents du comté de McHenry peuvent recycler leurs arbres de Noël vivants et leurs anciennes lumières de Noël non fonctionnelles, certaines par le biais d’un ramassage en bordure de rue et à trois endroits à travers le comté.

Les lumières de Noël ne sont pas acceptées dans les bacs de recyclage en bordure de rue et peuvent être recyclées toute l’année via Elgin Recycling à Crystal Lake et lors de tous les événements de recyclage électronique du département de la santé du comté de McHenry cette année, selon un communiqué de presse du département de la santé.

Les autres endroits qui acceptent les lumières des fêtes pour le recyclage sont les communautés d’Algonquin, Crystal Lake, Cary, Island Lake, Lakewood, Richmond et Spring Grove.

Les emplacements suivants acceptent les arbres à recycler jusqu’au 31 janvier : canton d’Algonquin, 3702, route 14 à Crystal Lake ; canton de Dorr, 12322, chemin Davis à Woodstock; et Huntley Park District, 12201 W. Main St. à Huntley.

Les arbres recyclés sont broyés ou paillés, qui peuvent être utilisés dans les parcs, sur les sentiers ou disponibles comme paillis gratuit pour la communauté, selon le communiqué. Le paillage est une utilisation responsable des ressources naturelles car il peut être utilisé dans l’aménagement paysager pour conserver l’humidité, réduire les mauvaises herbes et réduire l’érosion des sols.

Les transporteurs de déchets ramassent les arbres de Noël en janvier dans le cadre de leurs contrats avec les municipalités locales et les gouvernements des comtés, a indiqué le département de la santé dans le communiqué. Selon l’emplacement et l’entreprise, certains des arbres peuvent être recyclés tandis que d’autres seront enfouis.