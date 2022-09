Voici comment Ranveer Singh et Deepika Padukone entretiennent l’étincelle malgré leurs horaires chargés [Scoop]

Ranveer Singh et Deepika Padukone sont facilement parmi les couples les plus aimés de Bollywood à la fois à l’écran et hors écran, la principale raison étant la façon dont ils continuent eux-mêmes à se répandre l’amour l’un sur l’autre. Ils n’arrêtent pas de passer sur les plateaux de tournage les uns des autres lorsqu’ils tournent dans la même ville. Passez du temps de qualité les uns avec les autres. Déjeuner rapide, ou café, assis à travers le tir de l’autre et admirant la performance immaculée de leurs proches.

Cela est apparu dans l’un des épisodes de Fabulous Lives of Bollywood Wives où Maheep Kapoor, Neelam Kothari, Seema Sajdeh et Bhavana Panday sont passés sur le plateau de Rocky Aru Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar. Il tournait avec Ranveer et a révélé que Deepika était également là il y a peu de temps. Elle venait juste de passer dire bonjour.

Nous avons appris cette drogue supplémentaire lorsque nous avons demandé plus d’informations à ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec Deepika et Ranveer, après avoir appris leur routine impromptue “rencontrez-moi au travail”.