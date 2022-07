Voici comment Ranveer Singh a réagi au spectacle basé sur les cascades de Rohit Shetty

En plus de diriger des artistes familiaux, Rohit Shetty est également devenu un hôte à succès. Son émission de téléréalité basée sur les cascades Khatron Ke Khiladi 12 a reçu un accueil positif, et cela a commencé sur une bonne note. Rohit Shetty a reconnu l’amour du public et a publié une vidéo pour les remercier.

Dans le message, Rohit a écrit : “Les mains jointes, je tiens à remercier mes téléspectateurs d’avoir fait de Khatron Ke Khiladi l’émission de téléréalité la mieux notée UNE FOIS ENCORE !!!”

Voici le poste







Parmi plusieurs commentaires, la réponse de Simmba alias Ranveer Singh de Rohit a retenu notre attention. Singh a tagué Rohit comme “baap” et a écrit “RATINGS KA BAAP”.

Voici la réponse de Ranveer







Les capacités d’hébergement de Rohit Shetty ont également été saluées par les concurrents de son émission. Lors d’une interaction exclusive avec DNA, Jannat Zubair a déclaré que Rohit était une grande surprise pour elle et qu’il en prenait le plus grand soin. Au cours de cette saison, plusieurs célébrités populaires comme Sriti Jha, Shivangi Joshi, Rajiv Adatia, M. Faizu et d’autres ont participé au spectacle. Pratik Sehajpal, qui a émergé en tant que finaliste du Bigg Boss 15 de Salman Khan derrière le vainqueur Tejasswi Prakash, est l’un des favoris pour remporter l’émission de téléréalité basée sur les cascades.





Dans l’épisode du week-end, Pratik a été jumelé à Chetna Pande pour l’une des tâches et il n’a pas suivi les règles établies par le réalisateur de Sooryavanshi, ce qui a même bouleversé ce dernier. Dès que l’épisode a été diffusé, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Pratik s’était mal comporté avec Shetty.

Le candidat a pris sur lui de clarifier ces rumeurs et a partagé une longue note sur Twitter le matin du mardi 12 juillet. Parallèlement à la note, Pratik a écrit : “Je serais la dernière personne à manquer de respect à qui que ce soit. Je ne peux même pas pensez-y… #PratikFam #PratikSehajpal”.

En parlant du lien entre Rohit et Ranveer, après le super hit Simmba de 2018, Ranveer et Shetty ont collaboré pour Sooryavanshi. Cette fin d’année, ils réuniront un autre artiste familial, Cirkus.