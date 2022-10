Voici comment Ranbir Kapoor se prépare pour ses devoirs de papa alors que lui et Alia Bhatt attendent l’arrivée de leur bébé [Exclusive]

Ranbir Kapoor ne peut contenir son enthousiasme à l’idée de devenir papa et lors de sa promotion cinématographique, il a joyeusement parlé de la paternité et plus encore. Et maintenant, nous avons appris que la star de Brahmastra a déjà commencé à travailler sur ses compétences de papa pour gagner le meilleur titre de papa de son bébé. Alors qu’il est déjà le meilleur petit ami et maintenant le mari de sa femme Alia Bhatt, il essaie aussi d’être le meilleur papa. Alia Bhatt se prépare également pour le meilleur rôle de sa vie, hier soir, la future maman d’Alia a été aperçue à l’aéroport avec un livre à la main qui disait “Le parent conscient”.

Regardez la vidéo de la future maman Alia Bhatt à l’aéroport

Une source proche de l’acteur révèle : ” Ranbir Kapoor prendra au moins 6 mois de pause après l’arrivée du bébé et a décidé de passer un maximum de temps avec le bébé et Alia, car ce sera le temps le plus précieux et il ne le fait pas. Je ne veux le rater pour rien au monde et c’est la fin de tous les tournages car il ne reste que le film d’Animal et Luv Ranjan. Il tournera pour Brahmastra après que le bébé aura duré 6 mois et Alia reprendra également le travail. Dadi Neetu Kapoor et Nani Soni Razdon s’occupera du bébé à tour de rôle. Les mères ont déjà décidé quand le bébé passera du temps avec qui et le temps maximum que le bébé passera avec grand-mère car elle attend avec impatience ce jour spécial”.

La source ajoute en outre : “Après une longue période, il y aura l’arrivée d’un bébé dans la famille Bhatt, tandis que Ranbir étant l’aîné Kapoor du fils s’est marié un peu tard et c’est la raison pour laquelle Neetu Kapoor et Rishi Kapoor voulaient qu’il se marie bientôt donc qu’ils peuvent jouer avec leurs bébés. L’excitation de Neetu Kapoor de devenir grand-mère n’est cachée par personne. Alia devrait livrer en décembre.