Voici comment ‘Rabri’ aide le village du Bengale occidental à gagner sa vie

Hooghly : Rabri est un bonbon traditionnel qui est connu pour être le dessert digne des rois. Alors que beaucoup aiment ce bonbon indien à base de lait concentré pour son goût riche, seuls quelques-uns connaissent ce village du Bengale occidental qui porte le nom de Rabri. Connu sous le nom de Rabri Gram, ce petit village pittoresque du district de Hooghly a reçu son nom après que l’entreprise de fabrication de sucreries soit devenue immensément populaire dans l’État. Cela a poussé plus de la moitié de ses habitants à se livrer à la fabrication et à la vente de Rabri.

Initialement appelé village de Chanditala Aniya, cet endroit est connu pour la délicatesse qui constitue la principale source de revenus pour presque tous les autres villageois. Ce dessert est apprécié dans la plupart des régions du pays. L’entrée du village a l’arôme du lait bouilli et cuit qui peut être ressenti dans l’air. Pour cette raison, le village est devenu connu sous le nom de village Rabri ou gramme Rabri.

Avec des usines de confiseries dans chaque foyer, le village d’Aniya à Chanditala abrite plus d’une centaine de foyers qui sont directement impliqués dans la production de cette entreprise de confiserie qui dure depuis des années. Alors que le Rabri était auparavant fabriqué en brûlant du charbon ou du bois, l’avènement des cuisinières à gaz a alterné la façon dont les villageois préparent le bonbon traditionnel.

Selon Wikipedia, Rabri ou Rabdi est fabriqué en faisant bouillir du lait à feu doux pendant une longue période jusqu’à ce qu’il devienne dense et change de couleur en blanc cassé ou jaune pâle. Après avoir ajouté du jaggery, des épices et des noix pour la saveur, Rabdi est refroidi et servi en dessert. Parallèlement à cela, Sarwaja est également préparé comme d’autres bonbons bengalis populaires. «Shor Bhaja» ou «Sar Bhaja» est une crème de lait en couches farcie de khoya, frite et trempée dans du sirop de sucre. Peu de gens savent que Rabri est censé être venu au Bengale de Varanasi et l’histoire de ce bonbon remonte à Chandimangala vers 1400 après JC.

Aujourd’hui, les villageois d’Aniya vendent du Rabri dans divers districts de l’État, y compris Kolkata. Le processus de Rabri consiste à faire bouillir plusieurs litres de lait dans une casserole et à le réduire pour former une texture épaisse et crémeuse. Après cela, quelqu’un doit constamment l’éventer d’en haut. Ce processus fastidieux prend des heures et le résultat en vaut la peine et attendez ! Apparemment, chaque homme d’affaires de ce village travaille avec des centaines de litres de lait. Le coût de Rabri est d’environ 300 à 400 roupies par kg, ce qui aide les résidents à en tirer une vie « douce ».

